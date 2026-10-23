La exparticipante de La Casa de los Famosos México habló sin pelos en la lengua sobre su presente amoroso y reveló una insólita frase sobre sus ex.

Flor Vigna contó cuánto lleva sin tener sexo y reconoció que volvería a hablar con uno de sus ex

Flor Vigna está volviendo a encausar su carrera laboral en el país luego de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, espacio en el que supo ser polémica luego de involucrar en un escándalo a Candelaria Ruggeri por una situación con un ex.

Sin embargo, más allá de ese aspecto, Vigna abrió su corazón al contar detalles sobre las relaciones sexuales. En diálogo con Tomas Mazza, quien realizaba una transmisión online mientras manejaba un automóvil, Flor contó detalles sobre cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales. En torno a eso, dejó en claro que está abierta a entablar conversaciones con alguno de sus ex.

“No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién”, respondió cuando el influencer le nombró las iniciales de los ex Luc i ano Castro o Nicolás Occhiato

Flor Vigna y una producción de fotos al borde de la censura para alentar a la Selección Argentina.

En otra parte de sus relatos, confesó que lleva un largo período sin tener relaciones sexuales: "Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos bol...”, soltó entre risas.

Sin embargo dejó en claro: "Me puede el amor. Tengo ganas de amor”. Sin embargo, cuando la trató de enamoradiza, aclaró: “No de cualquier boludo”.