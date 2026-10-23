Sabrina Rojas habló de las versiones de romance con Franco Mastantuono y lanzó una sorpresiva confesión

Sabrina Rojas quedó envuelta en una inesperada polémica después de revelar que un joven futbolista argentino que juega en el exterior le escribe por Instagram y busca encontrarse con ella cuando regresa al país . Sus declaraciones despertaron especulaciones sobre la identidad del deportista y rápidamente surgió un nombre que la conductora no tardó en desmentir.

La repercusión llegó a los medios y las redes sociales, donde comenzó a circular la versión de que el protagonista de la historia sería Franco Mastantuono , el exjugador de River Plate. Frente a las versiones, la expareja de Luciano Castro decidió aclarar lo sucedido durante su participación en All Access, el ciclo de DGO Stream.

Durante el programa, la conductora expresó su sorpresa al descubrir que había sido vinculada sentimentalmente con el futbolista , a quien aseguró no conocer . La asociación había surgido luego de que Pochi señalara al joven como el supuesto protagonista del relato: “Me impactó verme en portales con una persona que ni conozco, con la que no hablé nada y de la que no tengo idea de su vida”, manifestó Rojas al referirse a las publicaciones que se hicieron eco de los rumores.

De esta manera, buscó poner fin a las versiones que la relacionaron con Mastantuono y cuestionó las conclusiones que se sacaron a partir de sus declaraciones anteriores: “Llegaron a sacar conclusiones de una persona que no tengo la menor idea de su vida, pero no es”, remarcó, sin revelar quién es el futbolista que efectivamente se contacta con ella a través de las redes sociales.

La explicación de Sabrina Rojas sobre su relato

Para explicar cómo se originó la confusión, Rojas reconoció que había mezclado datos reales con otros ficticios. Según contó, su intención era evitar que la identidad del joven quedara expuesta y que sus palabras dieran lugar a especulaciones sobre una persona en particular: “No es que digo que miento, pero tiro y a veces tiro cosas justamente para distraer, por las dudas, para que no digan ‘está hablando de tal’”, explicó durante la charla.

Luego, fue más precisa al describir cómo construyó la historia que despertó el interés de los medios: “Es verdad que me escribe gente joven. Yo hice un poco de verdad y un poco de fantasía para distraer”. Así, la conductora dejó en claro que existía una situación real detrás de sus dichos, aunque algunos detalles habían sido modificados para resguardar la privacidad del protagonista.

El motivo por el que no quiere revelar la identidad del futbolista

Más allá de la incomodidad que le generó quedar vinculada con Mastantuono, Rojas también manifestó su preocupación por las consecuencias que los rumores podrían tener en la vida personal del deportista: “Mirá si este chico está de novio y tiene un problema en su casa porque yo cuento una historia y la gente hace dos más dos y saca conclusiones”, planteó.

La conductora puso el foco en cómo una declaración puede convertirse en una versión mucho más amplia cuando circula por distintos medios y plataformas digitales, incluso sin información suficiente para sostenerla. Por último, recordó que nunca había brindado detalles concretos que permitieran identificar al joven del que hablaba. “No dije ni equipo, ni dónde juega, ni si jugó en la selección. No dije nada”, concluyó. Con sus aclaraciones, Sabrina Rojas buscó despejar las dudas sobre el supuesto romance y evitar que continúen las especulaciones alrededor de un futbolista cuya identidad decidió mantener en reserva.