"Quiso pero no pudo": quién es el jugador de la Selección Argentina que intentó conquistar a Sabrina Rojas

Se trata de uno de los futbolistas preferidos de Lionel Scaloni y habría hecho todo para ganarse el corazón de la modelo.

El cruce entre el espectáculo y el fútbol volvió a generar repercusiones tras las declaraciones de Natalie Weber en el programa Intrusos. La panelista sorprendió al referirse a un supuesto vínculo entre el futbolista Nicolás González y la actriz Sabrina Rojas , luego de que circularan versiones sobre una relación más allá de la amistad.

Todo comenzó cuando en el programa deslizaron que el jugador era “amigo” de la modelo, sugiriendo un posible acercamiento sentimental. Sin embargo, Weber, cercana a la actriz, desmintió esa versión con ironía y contundencia. “No, no es amigo”, lanzó en vivo , generando sorpresa y risas en el estudio.

Lejos de dejar el tema ahí, la panelista redobló la apuesta y fue más directa sobre las intenciones del futbolista. “Quiso, pero no pudo”, sentenció , dando a entender que hubo un intento de avanzar que no prosperó. Su comentario alimentó las especulaciones, aunque sin confirmar ningún vínculo concreto entre ambos.

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Por su parte, la presentadora se mostró siempre ajena a la polémica y continuó compartiendo contenido en sus redes sociales, donde suele mostrarse con un tono relajado y cercano. En uno de sus últimos videos, reflexionó con humor sobre su soltería mientras preparaba un viaje. “Bueno, última valija que bajo. Todas estas valijas están pesando un huevo”, comentó entre risas.

La divertida reflexión de Sabrina Rojas sobre la soltería

En ese mismo registro espontáneo, destacó su independencia cotidiana, algo que resaltó como un valor en sí mismo. “Las bajé yo, solita con mi alma”, expresó, antes de lanzar una frase que generó identificación entre sus seguidores. “Este es el momento en el que pienso: ‘¿Por qué no tengo novio?’”, confesó sin vueltas.

Finalmente, cerró su reflexión con una cuota de ironía sobre la vida en pareja. “Este momento es cuando deseo tener un novio, porque ahora todo esto lo tengo que cargar al auto. Después se me pasa. Una vez que salí a la ruta digo: ‘Menos mal que no tengo novio’”, afirmó. Y remató: “Es el único momento en el que extraño un hombre en la casa”, manteniendo su estilo descontracturado.