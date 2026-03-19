Quién es el exjugador que enamoró a Sabrina Rojas: la foto del encuentro

Los rumores de que Sabrina Rojas estaría iniciando una relación tomaron fuerza por un video en el que se la ve con la mirada atenta en un exjugador de fútbol que estaba sentado frente a ella mientras compartían una cena en un restaurante en el barrio porteño Las Cañitas . A pesar de que hace días ella misma se encargó de afirmar que está soltera, esta situación reavivó los rumores.

Según revela un video expuesto por Pochi de Gossipeame en sus redes sociales, Sabrina salió a comer con el reconocido Pepe Chatruc al restaurante Novecento, en una postal romántica donde predominó la cercanía entre ambos y los separaba una vela encendida que le dio mayor intimidad al momento. Casi como una postal de una película romántica.

Ya trascendidas las imágenes del encuentro, la periodista Paula Varela dio detalles del vínculo: “Ellos comparten un grupo , todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta , algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas... Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete” , contó.

Chatruc Rojas Cena

Por otra parte, contó: “No le escribí directa a Sabrina porque no quería que me lo baje, porque ya sé que es verdad. Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc... Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba”.

“Este romance está naciendo, pero lo cierto es que ambos se gustan. También compartieron el fin de semana en el festival de cumbia La Mágica. Ella es muy cumbianchita. Lo arrastró a Chatruc ahí”, dijo Varela y sumó: “Está apresurado hablar de un romance, pero sí se gustan mucho. Ellos se conocen hace tiempo, pero no me animaría a decir que es noviazgo. Quizás es un touch and go, porque ella está disponible”.