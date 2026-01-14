Sabrina Rojas y su relación con un hombre 15 años menor

La conductora disfruta de su presente amoroso y en medio del escándalo entre su ex Luciano Castro y Griselda Siciliani habló de su vida sentimental.

En medio del escándalo que protagoniza Luciano Castro y Griselda Siciliani tras la infidelidad del actor, su ex Sabrina Rojas disfruta del presente amoroso y de la soltería después de 11 años de relación y dos hijos en común.

En una entrevista en Ángel Responde (Bondi Live), la modelo dejó en claro que disfruta de su presente y que si bien su estado civil dice “soltera” aprovecha para “chonguear como loca”. De esta manera, Rojas dejó en claro que prefiere mantener relaciones ocasionales.

El nombre del hombre con quien mantiene encuentros no lo reveló para resguardar su imagen, pero sí De Brito deslizó que se trataría de un joven unos veinte años más joven que la conductora.

Fue ahí cuando Rojas prefirió referirse a la edad del joven y bromeó: “Quince años, diez. Después te voy a mostrar”. Sin embargo, dejó en claro que para ponerse en una relación seria prefiere a un hombre de su edad y no más joven, aunque reconoció que en el último tiempo se mostró más flexible a esta condición.

“Bueno, a veces te cautivan los chicos”, lanzó sin vueltas y confirmó: “me buscan los pibes más jóvenes. Me buscan más que los de mi edad. Y encara mucho el pibe joven”, dijo la modelo que tiene 46 años.

Por el momento, no se conoció la identidad del joven que habría enamorado a Sabrina o que, al menos, le hace compañía durante la soltería.