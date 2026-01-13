Luciano Castro iniciará acciones legales para frenar la difusión de sus chats

Tras nuevos testimonios y versiones sobre presuntos vínculos extramatrimoniales, el actor analiza denunciar un intento de extorsión por la venta de fotos y videos privados.

El escándalo que involucra a Luciano Castro sumó en las últimas horas un giro clave: el actor iniciará acciones legales para impedir la difusión de material íntimo y denunciar un presunto intento de extorsión . La decisión se da en medio de una ola de versiones y testimonios que surgieron luego de la filtración de audios enviados a una joven española, mientras mantenía una relación con Griselda Siciliani .

El caso escaló rápidamente en los medios de espectáculos, no solo por las denuncias de supuestos acercamientos del actor a distintas mujeres, sino especialmente por la advertencia sobre la posible comercialización de imágenes y videos privados que comprometerían su intimidad.

De acuerdo a lo revelado en el programa DDM , una persona del entorno de una mujer identificada como “Valeria L” estaría intentando vender ese material a periodistas de espectáculos por una suma cercana a los 10 mil dólares. Esta situación encendió las alarmas en el círculo del actor, que ya habría comenzado a consultar a sus abogados para frenar cualquier intento de difusión.

El aspecto central que preocupa es que el pedido de dinero podría encuadrarse legalmente como un delito de extorsión. Según explicaron en el programa, no se trataría solo de una filtración indebida, sino de un intento de obtener un beneficio económico a cambio de no viralizar contenido íntimo.

Luciano Castro y su amante

Castro ya atravesó una situación similar en octubre de 2019, cuando se difundieron fotos y videos privados suyos sin consentimiento. Ese antecedente habría influido en la decisión de actuar de manera inmediata para evitar que el material vuelva a circular públicamente.

Cómo surgió el nuevo conflicto

En paralelo al frente judicial, el escándalo mediático continuó creciendo. La modelo Tamara Bella confirmó esta semana en Puro Show que vivió un acercamiento con el actor, sumando un nuevo capítulo a los rumores de infidelidad. En Infama también se mencionó la existencia de una mujer vinculada al mundo de la publicidad.

Más tarde, en DDM, el periodista Guido Záffora brindó detalles sobre “Valeria L”, a quien describió como una empresaria de alto poder adquisitivo, dueña de una marca de ropa y otra de cremas. Según relató, ambos se habrían conocido durante el rodaje de una publicidad de antialérgicos protagonizada por Castro, filmada en una propiedad de la empresaria.

Mariano castro muerte Luciano Castro

Siempre de acuerdo a la versión televisiva, tras ese encuentro profesional habrían comenzado a intercambiar mensajes subidos de tono, audios y contenido íntimo. Parte de ese material sería el que ahora se intenta vender.

Impacto en la pareja y un escándalo abierto

Las versiones también impactaron en la relación del actor con Griselda Siciliani. Desde DDM indicaron que la pareja atraviesa una fuerte crisis a raíz de lo sucedido, aunque aclararon que no estarían separados por el momento.

Mientras el frente mediático sigue sumando testimonios y especulaciones, la atención ahora está puesta en el camino judicial que podría tomar el caso. La eventual presentación de una denuncia formal marcaría un antes y un después en el escándalo, al trasladar el conflicto del terreno del espectáculo al ámbito penal.

Por ahora, el foco está puesto en la posible extorsión y en las medidas legales que buscarán resguardar la intimidad del actor y frenar la circulación de material privado, en un contexto donde cada nueva revelación amplifica el impacto público del caso.