Separados: el gesto de Griselda Siciliani tras nuevos audios de Luciano Castro

Más audios complican el presente de Luciano Castro y la actriz habría decidido dar un paso al costado.

Luciano Castro está en el ojo de la tormenta tras la filtración de sus audios con la joven danesa durante un viaje a Madrid en pleno noviazgo con Griselda Siciliani. Aunque el actor se encargó de pedir disculpas públicas en más de una oportunidad, todo indica que Siciliani no estaría pasándola del todo bien con la exposición y habría tomado una dramática decisión.

Arrepentido por la infidelidad, Castro se mostró quebrado en una reciente entrevista donde aseguró que se siente “patético” por la situación y que Griselda está “muy enojada” por la stiuación.

Sin embargo, en las últimas horas, se sumó una nueva mujer que habría tenido un encuentro amoroso con Luciano. Se trata de Tamara Bella con quien habría cruzado mensajes y algún otro encuentro tras la separación de Bella que confirmó esto en un móvil con Moria Casán.

Con nuevos nombres sonando como amantes de Luciano Castro, Siciliani se habría hartado de la exposición y tomó la decisión de dejar de seguir y quitar de su lista de seguidores a su pareja.

Existe una prueba grabada que aún no ha visto la luz pública, pero que ya circula en ciertos ámbitos privados.

"Hay un audio que tiene una chica donde él le llora a la chica y le dice: 'Por favor, sigamonos viendo, la voy a dejar a Griselda'", detalló Fernanda Iglesias, describiendo una situación de ruego por parte del actor hacia una tercera persona

Aunque, por el momento, no se confirmó la separación, la relación no estaría pasando el mejor momento y se cree, según trascendió, que en las próximas horas se podría confirmar la noticia.

Luciano Castro en su peor momento

Luciano Castro no la está pasando nada bien y sus últimos días lejos de vivirlos en paz está dolido y apenado por la infidelidad a Griselda Siciliani. El actor dialogó con Puro Show (El Trece) desde Mar del Plata y se sinceró sobre su presente con la actriz con quien mantiene una relación desde el 2023.

El 2026 empezó con el pie izquierdo para Castro que quedó envuelto en un verdadero escándalo cuando se filtraron audios con una española durante su estadía en Europa. Lejos de negarlo, el actor confirmó el encuentro con la mujer en cuestión y pidió disculpas a Siciliani quien, según él, está enojadísima por lo ocurrido.

“No paro de pensar en Griselda todo el día. Sé que está enojadísima. Me lo dice todo el tiempo, pero no enojadísima de levantar la voz. Enojada porque no la cuide y la expuse”, se sinceró el actor.

En la misma entrevista, Castro reconoció que lo que está atravesando no solo le da “vergüenza” sino “tristeza” y que se siente angustiado por haber “desilusionado” a la persona que más ama.

“Me da vergüenza encontrarme otra vez en este lugar. Pensé que lo había superado, pero hay algo autodestructivo en mi que no lo superé”, dijo sin vueltas mostrándose dolido por la infidelidad.

Cuando el movilero el consultó por la posibilidad de tener una pareja abierta, Castro sin rodeos respondió: “No estamos cerca de tener una pareja abierta. Somos una gran pareja y nuestra relación está basada en otras cosas. Nos molesta la infidelidad y no está consensuado. Lo que sí está hablado es “cuídame y te cuido” y yo no lo hice”.

En otro momento se refirió a sus exparejas, Sabrina Rojas y Flor Vigna, esta última lo tildó de “caca” en un video que subió a las redes sociales. “Me importa únicamente Griselda. Ya sé quiénes son los que me van a dar…”, dijo sobre sus ex y los dichos tras la nueva infidelidad.