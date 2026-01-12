Flor Vigna tildó de “caca” a Luciano Castro y lo fulminó

La cantante y ex pareja del actor usó sus redes sociales para referirse a quien fuera su pareja en 2021 tras la ruptura con Sabrina Rojas.

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani no pasó inadvertida en los medios de comunicación. El nombre del actor se viralizó durante las últimas semanas tras la filtración de sus audios con su amante en España donde estuvo haciendo gira teatral.

El actor reconoció el error y sentirse no solo arrepentido, sino “patético” por la exposición, y ahora su ex, Flor Vigna, lo tildó de “caca”. Fue a través de su cuenta de Tik Tok que la cantante reapareció con un papel higiénico y lo fulminó.

Sentada en un baño mientras desenrolla un papel higiénico, Vigna reflexiona: “perdí tanto tiempo con un caca” . Pero eso no fue todo y fue por más. “Me decía que si lo dejaba se mataba y al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”, remarcó sobre la situación.

La reacción de Luciano Castro tras confirmar la infidelidad

Luciano Castro quedó envuelto en la polémica tras confirmar su infidelidad a Griselda Siciliani con una joven que vive en España. El actor rompió el silencio en Intrusos (América) y realizó una dura autocrítica.

Lejos de negar y ocultar la verdad, Castro expresó que le molesta repetir errores del pasado y se sinceró sobre el audio que se filtró con Sarah Borrell. “Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético, me siento patético”, dijo sin vueltas.

En otro momento de la nota con el ciclo de América, el actor se mostró arrepentido y dolido por cometer los mismos errores: “después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar”.

Siguiendo con la autocrítica, Luciano se sinceró sobre el patrón que repite en sus relaciones. “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”.