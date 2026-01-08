No tiene respiro: apareció una nueva amante de Luciano Castro y es madre de los amigos de sus hijos

En Puro Show revelaron detalles de una supuesta nueva infidelidad por parte del actor con una persona conocida en el ambiente.

El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani acaba de darnos otro capítulo . Después de que se viralizaran los audios del actor con una joven danesa que vive en España, surgió una nueva versión de infidelidades que involucra a una famosa del ambiente local.

La información salió a la luz en el programa Puro show, donde Fernanda Iglesias leyó en vivo una serie de mensajes que le envió la supuesta nueva amante de Castro. El dato que sorprendió a todos es que la mujer en cuestión no solo es conocida, sino que además es mamá de unos chicos que asisten al mismo colegio que los hijos del actor.

Según relató Iglesias, la famosa fue consultada directamente sobre su supuesto affaire con Castro. La respuesta no tardó en llegar, aunque dejó más dudas que certezas: “¿Eso se está diciendo?”, contestó la mujer, esquivando la confirmación. La periodista insistió y le aclaró que la pregunta era “off the record”, sin intención de citarla públicamente. La respuesta de la famosa fue tajante: “Es una estrategia de prensa”, deslizó, sugiriendo que los rumores podrían ser parte de una movida mediática.

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. La mujer quiso saber exactamente qué se decía sobre ella y Castro, lo que llamó la atención de Iglesias. “¿De dónde sale eso? jajaja, Dios mío”, escribió la supuesta amante, y luego agregó: “Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio”. A pesar de la negativa, la periodista no quedó convencida y lanzó una frase que dejó picando la duda: “Tardó mucho en negarlo”.

Mientras tanto, Luciano Castro y Griselda Siciliani siguen juntos, pero el clima de tensión crece. La filtración de los audios con la joven danesa y ahora la aparición de una famosa en el centro de los rumores mantienen a la pareja bajo la lupa mediática. Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a hablar públicamente sobre la nueva versión. El escándalo suma capítulos y promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.

La frase de Sarah, la amante de Luciano Castro, que confirma que el actor quiso seducirla

Luego del viaje romántico a las playas de Brasil junto a Griselda Siciliani donde recibió el 2026, Luciano Castro quedó envuelto en un verdadero escándalo tras la versión que deslizó Fernanda Iglesias sobre una infidelidad del actor con una actriz española.

Según trascendió, el encuentro con Sarah Borrell, la mujer señalada como tercera en discordia, se dio en España cuando Castro viajó en noviembre pasado para hacer teatro. La periodista de espectáculos mostró un audio entre la joven de 28 años y Luciano en el que él le propone a la influencer tener un encuentro durante su estadía en Europa.

“Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba de camarera, regresó una semana después y me acordé de el, le dije “regresaste”. Hablamos un poquito, ha cambiado unas palabras para hacerse más español. Yo noto cuando un hombre quiere algo más”, dijo la mujer, que es actriz y bailarina.

“Yo no estaba interesada en salir con él, me dijo si quería ver su obra y yo quería, pero no fui porque no podía. No me dio su Instagram y yo sentía algo raro, era muy directo”, detalló la joven que habría tenido un encuentro luego con el actor argentino.