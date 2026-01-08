Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro: qué decisión tomó

La actriz se expresó sobre la polémica en el programa La mañana con Moria y confesó su malestar por la situación.

Luciano Castro quedó envuelto en un escándalo luego de que se filtren audios que intercambió con Sarah Borrel, la tercera en discordia, durante un viaje que realizó a España. Una de las personas que lógicamente se vio afectada por la situación fue Griselda Siciliani , actual pareja del actor, quien se expresó públicamente sobre lo ocurrido.

En diálogo con el programa La Mañana con Moria reveló detalles de cómo vivió la situación: “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”. Por otra parte, sumó: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera ”.

Por otra parte se expresó sobre cómo afronta sus vínculos amorosos: "Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”. Pero, sin embargo, asumió el malestar por la situación: “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2009268979752157543&partner=&hide_thread=false "Griselda":

Por los comentarios de Griselda Siciliani sobre los audios de Luciano Castro https://t.co/KESBo9C9pS pic.twitter.com/Qb9vCtf0oS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 8, 2026

“Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”, contó sobre el vínculo y se refirió al punto más sensible de esta polémica: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”.

Con total sinceridad soltó: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”. Luego contó qué le dijo Luciano sobre la situación: “Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidados, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”.

La frase de Sarah, la amante de Luciano Castro, que confirma que el actor quiso seducirla

Luego del viaje romántico a las playas de Brasil junto a Griselda Siciliani donde recibió el 2026, Luciano Castro quedó envuelto en un verdadero escándalo tras la versión que deslizó Fernanda Iglesias sobre una infidelidad del actor con una actriz española.

Según trascendió, el encuentro con Sarah Borrell, la mujer señalada como tercera en discordia, se dio en España cuando Castro viajó en noviembre pasado para hacer teatro. La periodista de espectáculos mostró un audio entre la joven de 28 años y Luciano en el que él le propone a la influencer tener un encuentro durante su estadía en Europa.

“Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba de camarera, regresó una semana después y me acordé de el, le dije “regresaste”. Hablamos un poquito, ha cambiado unas palabras para hacerse más español. Yo noto cuando un hombre quiere algo más”, dijo la mujer, que es actriz y bailarina.

Embed

“Yo no estaba interesada en salir con él, me dijo si quería ver su obra y yo quería, pero no fui porque no podía. No me dio su Instagram y yo sentía algo raro, era muy directo”, detalló la joven que habría tenido un encuentro luego con el actor argentino.

El mensaje de Luciano Castro a su amante en Madrid

"Sara, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por ahí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos", se escucha a Luciano incluso con un acento ibérico.

Iglesias sumó que "fue solo un chape" y que "él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver". Para la periodista, el actor "se ve que se sentía muy solo" durante su estadía en España y en un barcito se cruzó a la joven que, según Fernanda, "le dio bola, pese a la diferencia de edad".

Embed

Todo se habría terminado cuando Siciliani viajó a Madrid para reencontrarse con su pareja. "Luciano mintió. Le dijo la semana que viene no te voy a poder ver porque me voy a filmar una serie para Netflix en Bilbao", dijo la periodista de espectáculos deslizando que el actor quiso evitar que ambas mujeres se cruzaran.

Incluso quedaron en verse el 7 de enero en Madrid, pero Castro compartirá el festejo de cumpleaños de su hijo en Mar del Plata por lo que se trata de una nueva mentira a la joven señalada como la tercera en discordia.