"Me lastimaste, estúpida": Analía Franchín le revoleó una lapicera en vivo a Georgina Barbarossa

Un inesperado incidente sacudió el programa de Georgina Barbarossa cuando Analía Franchín le arrojó una lapicera a la conductora. El objeto golpeó a la presentadora en la oreja, generando sorpresa entre los panelistas y un momento de tensión que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo comenzó mientras el panel debatía sobre los “permitidos” en las relaciones amorosas . La animadora contó que su esposo sabía que tenía como permitido a Robert De Niro. Fue en ese marco que la panelista, impulsada por el momento, lanzó la lapicera, que terminó impactando en la conductora, provocando exclamaciones de sorpresa y pedidos de disculpas inmediatos.

La reacción de Georgina fue inmediata y expresiva. “Me lastimaste, estúpida” , exclamó, antes de ofrecer una disculpa por el exabrupto. Analía Franchín se acercó para disculparse, repitiendo: “Perdón, perdón”, y buscó reconciliarse con un abrazo. Pía Shaw , presente en el estudio, admitió: “Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto” , reflejando el desconcierto general.

Diego Brancatelli resumió el clima de incomodidad: “A un golpe físico así y al aire”. Aunque la tensión se calmó en cuestión de segundos, persistió un breve silencio en el estudio. Barbarossa intentó restarle dramatismo al momento, bromeando ante cámaras: “Me clavó el aro. Es tan bruta. Esto es pico de rating, salimos en todos los programas”.

Por supuesto, no fue la primera vez que el programa enfrenta episodios de tensión. En octubre de 2025, Barbarossa debió intervenir entre Mariana Brey y Nancy Pazos durante un acalorado debate sobre un caso policial. La discusión sobre un doble femicidio derivó en interrupciones y comentarios personales entre las periodistas, elevando el nivel de confrontación al aire.

Los otros debates en el programa que generaron tensión

Durante ese intercambio, la panelista de Duro de Domar cuestionó la postura de la periodista política: “¿Y vos cómo asociás eso a este caso, a este hombre?”, mientras Pazos respondió irritada: “Escuchá, ¿me podés dejar terminar la frase, mi amor?”. La conversación escaló hasta que Barbarossa decidió intervenir de manera firme: “Chicas, les pido por favor, dejala terminar de hablar, Marianita”.

Finalmente, la conductora lanzó un ultimátum para restaurar el orden en el estudio: “Estamos hablando de femicidios, chicas. Escuchémonos, por favor. Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy ”. Momentos similares se habían registrado un mes antes, en septiembre de 2025, cuando Brey acusó a Pazos de pertenecer a una “oposición golpista”, lo que requirió la intervención de la presentadora y otros panelistas para evitar que el conflicto escalara.