Georgina Barbarossa confesó por qué comenzó terapia: "Me puse mal"

Georgina Barbarossa pasó por el programa de Mirtha Legrand dispuesta a abrir su corazón y mostrar su costado más sensible. Es por eso que ahondó en las dificultades de su trabajo y no pudo evitar confesar que debido a esto debió comenzar terapia para no sufrir un colapso.

Georgina Barbarossa-1.jpg

“Vos ves la actualidad y te querés morir. Después comprendí que el programa es un programa de servicio también. Bien utilizada la televisión es maravillosa”, explicó sobre cómo terminó utilizando su visibilidad como herramienta para tratar de combatir las cosas que considera son injustas.

Qué respondió Georgina Barbarossa cuando le preguntaron si quiere enamorarse otra vez

Ahondando en su vida personal, Mirtha Legrand le consultó a Georgina Barbarossa cuál es su estado sentimental y si aún siente deseo de volver a vivir el amor de una manera intensa: “No tengo ganas de enamorarme, pero tampoco tengo tiempo”.

En este sentido, contó los motivos por los que se siente mucho más cómoda en soledad y sin depender de otra persona: “Como vos Mirtha, yo soy muy amiguera. Salgo todo el tiempo, viernes, sábados, los domingos voy a ver teatro temprano…”.

Embed - El DOLOROSO recuerdo de Georgina Barbarossa por el asesinato de su esposo, el Vasco Lecuna

Asimismo, Georgina reveló que aún tiene latente el dolor por el trágico fallecimiento de su marido en un asesinato: “Después de que quedé viuda no conseguía trabajo porque estaba triste. Vos podés actuar estando triste, pero no podés conducir porque tenés que transmitir alegría. No podía ni conducir el tránsito. Me costó remontar y volver”.