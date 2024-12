La durísima reacción de Luca Figurelli ante la crisis de ansiedad de Keila Sosa en Gran Hermano

A poco de haber ingresado a la casa de Gran Hermano , hay jugadores que se encuentran tratando de procesar todo lo que esto significa. Sin embargo, no todos lo toman de la misma manera. Tanto es así que Keila Sosa ingresó en una fuerte crisis de ansiedad, aunque Luca Figurelli no le creyó del todo, generando una gran tensión.

Es por eso que le agradeció a Petrona por apoyarla en este momento de tensión y llanto: "Gracias Petra, de verdad. Me viene sola para no angustiar a nadie. Me había dado una vez, pero unca tan fuerte". De este modo, ante esta revelación logró preocupar a muchos compañeros.

Sin embargo, no logró conmover a todos, ya que Luca Figurelli puso en duda este accionar por parte de la jugadora, ya que no creyó sensata su angustia. Pese a esto, Keila Sosa confesó que incluso solicitó hablar con un profesional: “Ya no quiero pedir (psicólogo), ya fui y a esta hora no hay, mañana voy a ir”.

Qué dijo Luca Figurelli sobre el ataque de ansiedad de Keila Sosa

En este sentido Luca Figurelli habló sobre el ataque de ansiedad de Keila Sosa y sembró la duda: “Estás demostrando que no tenes ganas de estar acá. Hoy se lo quise decir, no se lo dije con esas palabras pero le dije: aprovechá porque esta oportunidad no la tienen las personas. Hay cientos de miles que quieren estar acá y vos estás llorando por tu familia”.

En este charla con Santiago, el líder de la semana, intentaron calmarlo para que no quedara mal parado por su desconfianza en medio de un momento de tensión plena: “Creo que es muy sensible y está pasándola mal de verdad…”.

Luca Figurelli-Keila Sosa-Gran Hermano-2.jpg

Sin embargo, el jugador de Gran Hermano siguió poniendo en duda el accionar de su compañera: “Obvio, pero todos tenemos nuestra familia. Yo tengo 18 años, soy un guachin y estuve toda mi vida con mi familia. Me apoyaron en mis momentos, tengo amigos contados con una mano y no ando llorando. Sé donde estoy”.