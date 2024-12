Gran Hermano: Petrona y Sandra apuntaron contra Santiago, luego de arruinarle su nominación

El argumento de Santiago para justificar su decisión fue que quería darles más tiempo para reflexionar sobre sus votos. “Si nominaban ahora, iban a errar, y quería que tuvieran más tiempo para pensar”, expresó el líder. Sin embargo, este razonamiento no convenció a las afectadas, especialmente a Sandra y Petrona, quienes no tardaron en cuestionarlo abiertamente frente a sus compañeros.

“A mí me hace crecer, no me achica en absoluto. Me hace sentir más importante”, expresó Sandra, dejando claro que no se dejará intimidar por la estrategia de Santiago. Con tono irónico, agregó: “La respuesta de él fue para que piensen un poquito más… ¿en qué? No se entiende, deja de chamuyar y andá al grano”.