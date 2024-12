Se filtraron las fotos hot de Andrea de Gran Hermano que vende por 15 dólares

El lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) , y como ya es costumbre, las redes sociales no tardaron en escarbar en la vida de los 24 participantes. Una de las concursantes que más llamó la atención fue Andrea Lázaro, una personal trainer de 42 años que rápidamente quedó en el centro de la conversación por su actividad previa en una plataforma de contenido para adultos.

Andrea no es la única figura pública que ha incursionado en plataformas de este tipo. Nombres como Wanda Nara, Ivana Nadal y Flor Vigna también han optado por explorar este modelo de negocio, aunque en el caso de la personal trainer, su participación en el reality ha reavivado el debate sobre la relación entre la exposición mediática y la vida privada.

Andrea 1.jpg Las fotos hot de Andrea de Gran Hermano

Quién es Andrea, la participante hot de Gran Hermano

Durante su presentación en Gran Hermano, Andrea se describió como una profesora de spinning y localizada, oriunda del barrio porteño de San Cristóbal. Con un carácter directo y carismático, dejó frases que rápidamente se viralizaron: "Soy del barrio de San Cristóbal, soy profe del gimnasio, de localizada y spinning". Respecto a su situación sentimental, la concursante comentó que está divorciada y lleva 18 años sin convivir con nadie. “Me gusta hablar mal de los hombres, pero el mercado está complicado”, lanzó con humor.

La repercusión en redes no tardó en hacerse sentir. Mientras algunos seguidores del programa celebraron su autenticidad y confianza, otros no dejaron pasar la oportunidad de opinar sobre su pasado en Divasplay. Sin embargo, Andrea parece decidida a no dejar que estas críticas la definan dentro del juego.

Andrea 2.jpg Las fotos hot de Andrea de Gran Hermano

Gran Hermano volvió a las pantallas

Andrea no es la única que generó revuelo en este inicio de temporada. Otra concursante, Jenifer Lauría, conocida por haber sido pareja del futbolista Ricardo Centurión, aprovechó su ingreso a la casa para hablar sobre esa relación. Jenifer describió su experiencia como "un infierno", acusando al deportista de infidelidad. Estas declaraciones también desataron un intenso debate en las redes y prometen ser tema recurrente durante las próximas semanas.

El regreso de Gran Hermano 2025 no solo lideró en audiencia, sino que ya está cargado de historias personales y secretos que mantienen a los televidentes al borde de sus asientos. Andrea Lázaro, con su pasado en plataformas para adultos y su fuerte personalidad, se perfila como una de las figuras más polémicas de la casa. Mientras tanto, los fans del programa están atentos a cada detalle que pueda salir a la luz sobre los demás participantes.