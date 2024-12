Gran Hermano: quiénes son los 24 nuevos jugadores

Esta temporada, la número doce de la historia del formato que además contó con una edición con famosos, contará con 24 participantes en su ingreso y como en las temporadas anteriores tendrá emisiones diarias en la pantalla del canal, como El Debate de Gran Hermano y La Noche de los Ex , además de una fuerte cobertura de lo que suceda en la casa a través de las redes sociales y programas de Telefe como A la Barbarossa, Cortá por Lozano, Ariel en su salsa y todos los noticieros.

La primera participante en ingresar a la casa es Keila Sosa y se presentó como “cholula”. “Quiero ser famosa desde que tengo 3 años. Primero hablo y después pienso. Soy impulsiva y dramática. Mi papá es mujeriego. La gente con complejo de víctima no me gusta”, contó la joven que está de novia hace 4 años.

“Hasta Susana no paro”, dijo la primera ingresante a la casa más famosa del país. “Traje de todo: botas, maquillaje y todo”, sumó sobre las pertenencias que ingresa a la competencia.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Brillos y muchas ganas de entrar a la casa: así se presenta Keila Mirá #GranHermano en mitelefe.com/vivo y espiá la casa GRATIS las 24 horas por DIRECTV DGO" View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Claudio Di Lorenzo tiene 41 años y es el segundo participante en ingresar a la casa. Se define terraplanista, es decir, que sostiene que la Tierra es plana. “Me gusta hacer bromas”, dijo el primer hombre en sumarse a la competencia quien contó además que tiene dos hijos. “Hago reiki y siento que tengo un don”, sumó. Además, hizo teatro y formó una banda de rock.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "¿Cuál es la foto favorita de Claudio? Mirá #GranHermano en mitelefe.com/vivo y espiá la casa GRATIS las 24 horas por DIRECTV DGO" View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Lourdes Ciccarone es la tercera en entrar al reality. Es de Mar del Plata. “Me van a ver como una linda mina, graciosa y simpática. Mi ego se fue por las nubes este ultimo tiempo”, dijo y agregó: “Tengo novio, pero si entro a la casa voy a tener que cortar”. Sobre su estrategia de juego aseguró que será la rubia “tonta” y luego irá contra todos. “Tengo presencia con mi pelo y si lo tocas se pudre todo. Es lo único virgen que tengo”.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Lourdes se prepara para ingresar a #GranHermano " View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

El cuarto jugador es Luca Figurelli de 18 años de Berazategui. “Soy jugador profesional”, dijo el joven y sumó: “La verdad es que soy chamuyero y tímido. De todos modos, empiezo a tirar palos por todos lados. Me gustan las cámaras y el streaming que lo hice, pero nadie me veía. Es mi sueño pendiente. No tengo una estratagema, pero que pase lo que pase”.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Luca está listo para ingresar a #GranHermano " View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Sandra Priore es la quinta jugadora en ingresar al reality. La mujer fanática de la pesca es de La Plata. “No voy a levantar a nadie en la casa”, dijo Priore en su carta de presentción. Además, reconoció que no soporta “el bullying”.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Sandra ya se encuentra camino a la casa de #GranHermano " View this post on Instagram A post shared by Gran Hermano (@granhermanoar)

Otro de los jugadores de la edición 2024/2025 es Carlos Tocco de Ituzaingó. “Soy empresario de la noche. Mi historia de vida es fuerte. Tuve una doble vida durante 25 años y claro que no terminó bien”, dijo en su presentación.

“Fui jugador de futbol. Tuve dos operaciones de columna por mala praxis. Soy un tipo tranquilo, pero se meten conmigo y soy un gordo picante y sin filtros”, dijo sobre su personalidad.

Y aseguró: “Quiero que sepan que en la casa no voy a ser un viejo bol… quiero que Gran Hermano 2025 sea el mejor de la historia”.