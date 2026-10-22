Voraz incendio consumió parte de una casa en La Sirena: creen que fue por una vela

El hecho ocurrió este miércoles por la madrugada, en tanto que el operativo de Bomberos se extendió hasta casi las 5. Las pérdidas en la vivienda fueron totales en el primer piso.

Un voraz incendio en una vivienda del barrio La Sirena de Neuquén se desató este miércoles por la madrugada y consumió la planta baja por completo. En el lugar vivía una familia que, afortunadamente, resultó ilesa. Ahora investigan si lo que desató las llamas fue una vela mal apagada o un hornillo de aromaterapia. Las pericias se estarán realizando en el transcurso de la mañana.

En diálogo con LU5, el Comisario Dardo Román Sarabia, al frente de la Dirección de Bomberos de Neuquén , explicó que recibieron un aviso de incendio en una vivienda ubicada en Pasaje Petróleo al 850, a metros de la Ciudad Deportiva, pocos minutos antes de la 1 de la madrugada, por lo que se trasladaron al lugar de manera inmediata.

Al respecto detalló que las llamas se concentraron en la planta baja de la casa, un ambiente muy pequeño, el cual quedó completamente destruido. En cuanto a la planta alta, y gracias al accionar de los bomberos, no sufrió daños considerables, más allá del humo.

La familia, compuesta por una pareja y su pequeña hija, recibió atención del personal del SIEN, pero -afortunadamente- no sufrieron lesiones y se encuentran fuera de peligro. No obstante, el Comisario mencionó que la madre tuvo un ataque de crisis, por lo que debió ser contenida.

"Bomberos controló rápidamente las llamas y se logró extinguir el incendio por completo, evitando que se propague a la planta alta y a las viviendas linderas", detalló.

Al ser consultado sobre qué fue lo que provocó el siniestro, el Comisario explicó que por el momento no hay información oficial ya que las pericias se van a estar realizando en el transcurso de la mañana.

Sin embargo, los vecinos que socorrieron a la familia en una primera instancia indicaron que podría haberse tratado de una vela mal apagado o un hornillo de aromaterapia. Las garrafas que estaban en el interior las retiraron de manera inmediata para evitar una explosión.

A través del móvil de la radio se pudo acceder a la información brindada por los vecinos de la cuadra. Uno de ellos comentó que cuando comenzó el incendio miró por la ventana y vio a una mujer en la calle envuelta en una manta pidiendo ayuda a los gritos.

En un intento por sofocar las llamas usó una manguera hasta que llegó personal de Bomberos de Neuquén. También fue quien activó la alarma vecinal. El operativo, en tanto, se extendió hasta las 4.30 de la madrugada y en el lugar permanece una consigna policial.

Una madrugada movida

El Comisario comentó, a su vez, que durante la madrugada recibieron el llamado de una familia alertando sobre un principio de incendio en su casa, ubicada en calle Chocón al 2044, en la ciudad de Neuquén.

"Fue sobre un sillón que había en un living de la vivienda. Luego de trabajar allí, se corroboró que el principio de incendio quedara completamente extinguido. De esta manera, la dotación pudo retirarse del lugar. No hubo heridos y fueron ellos quienes se comunicaron por prevención", concluyó.