Tenía 22 años y era apasionada de las mascotas. Las pericias indican que el fuego se inició intencionalmente y ahora estarían investigando un posible homicidio.

Murió una joven en un incendio y su pareja está en terapia intensiva bajo custodia: ¿fue un accidente?

Una joven murió en un incendio ocurrido el domingo 11 de octubre de 2026 en un departamento de la ciudad de Las Heras , en Santa Cruz , y su pareja permanece internada en terapia intensiva bajo custodia policial.

En las últimas horas trascendió que pericias de Bomberos indicarían que el fuego fue intencional, por lo que el caso que conmovió a la provincia en el fin de semana largo pasó a investigarse como un posible homicidio calificado .

La víctima es Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, integrante de la Guardia Urbana Municipal y conocida por su trabajo en el rescate de animales . Enzo Acosta, su pareja de 24, está internado con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado .

Pericias y cambio de carátula en Santa Cruz

La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras. Hasta el momento, la investigación no tenía una hipótesis confirmada sobre el origen del fuego.

Pero este martes 13 de octubre de octubre, fuentes de la investigación consultadas por La Opinión Austral indicaron que las pericias en la vivienda que compartía la pareja confirmaron que el incendio fue intencional.

Además, una fuente de la justicia de Santa Cruz agregó ante ese medio que la carátula cambió a homicidio calificado.

Incendio, humo y una ventana con candado

Según se habría establecido, el fuego comenzó en la escalera de madera de la vivienda. Y la ventana del piso superior, donde fue hallada Carla, tenía un candado puesto desde la parte exterior.

El incendio se desató alrededor de las tres de la tarde en un departamento de dos plantas, ubicado en la parte posterior de una propiedad de la calle Alem al 558, entre Malvinas y Primero de Mayo.

Carla Martina Ríos, la joven apasionada por las mascotas que murió en el incendio de un departamento en Santa Cruz. La Opinión Austral

Tras el llamado al servicio de emergencias, los efectivos de la Comisaría Primera encontraron a la pareja de Carla fuera de la vivienda, con dificultades para respirar y asistido por vecinos.

El acceso al piso superior estaba comprometido. La escalera de madera había sido alcanzada por las llamas y el humo reducía la visibilidad.

Ante la imposibilidad de subir por ese sector, los bomberos ingresaron por el techo y cortaron el candado colocado en una ventana. Allí encontraron el cuerpo de Carla.

Gritos de la joven y desesperación de los bomberos

El comisario Ángel Sánchez, jefe de la Unidad Primera de Policía de Las Heras, describió lo que vivieron los efectivos durante el rescate.

“Hay efectivos muy afectados porque no podían subir y escuchaban a la chica con vida, sus gritos. Era imposible subir por la escasa visibilidad y el fuego en la escalera”, dijo horas después del incendio.

Del operativo participaron policías, bomberos de la División Cuartel 11º, personal del Gabinete Criminalístico y equipos sanitarios.

Hicieron falta dos líneas de ataque contra las llamas para controlarlas. Además, se hicieron tareas de enfriamiento y un muro cortafuego para evitar que el incendio se extendiera a la casa lindante.

La pareja, con custodia policial

El joven que había logrado salir del lugar fue trasladado al hospital de Las Heras, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

El joven que sobrevivió al incendio está internado en el Hospital de Las Heras, Santa Cruz.

Su madre contó, tras el parte médico del lunes 12 de octubre de 2026, que presenta compromiso de la vía respiratoria a la altura de la faringe y la laringe, aunque los pulmones no están afectados.

"Está quemado por dentro"

Entre lágrimas, describió su estado con una frase: “Está quemado por adentro”.

El equipo médico aguarda su evolución durante las próximas 72 horas. El próximo parte está previsto para el miércoles 14 de octubre al mediodía.

Desde el inicio, el joven tiene custodia policial, aunque no está detenido.

El comisario Sánchez explicó que la medida es preventiva y que se dispuso mientras se intenta reconstruir lo sucedido.

“Como eran pareja, está internado bajo custodia porque nunca hay que descartar nada”, explicó cuando los resultados de las pericias todavía no se conocían.

Por el momento, igualmente, no se informó que haya sido imputado por algún delito, aunque el cambio de carátula podría cambiar su situación.

Qué dijo la madre del joven internado

La madre de Acosta aseguró que su hijo y la pareja se conocían desde chicos y que llevaban ocho años de relación, con un período de distanciamiento y un posterior reencuentro.

Sostuvo que atravesaban un buen momento y que ella nunca advirtió signos de violencia. “El incendio fue un accidente”, evaluó.

Y agregó: “No sé cómo va a seguir la vida de mi hijo sin Carla. Ellos se amaban, se cuidaban mutuamente”.

Enzo Acosta, de 24 años, pudo salir del departamento y quedó internado en terapia intensiva. La Opinión Austral

La mujer también dijo que prefería no dar muchas entrevistas para no contribuir a alimentar versiones que considera falsas.

La querella habla de "femicidio"

La familia de Carla ya tiene representación legal. “Nosotros nos estamos presentando ahora como parte querellante”, adelantó el abogado particular Alberto Luciani, muy reconocido en Santa Cruz. Y adelantó que su primer planteo será cuestionar que la causa no haya sido caratulada como femicidio.

La Justicia recibe testimonios de vecinos y conocidos de la pareja, con el objetivo de establecer cómo se originó el fuego y en qué condiciones se encontraba la víctima.

La médica forense aún no había firmado el resultado de la autopsia y hay un examen clave que fue enviado a un laboratorio y del que se esperan resultados.

Los restos de la joven serían entregados a su familia al cierre de la jornada de este 13 de octubre de 2026.

Qué pasó con sus gatos y sus perros

Carla era muy conocida en Las Heras por su compromiso con los animales abandonados.

En sus redes sociales compartía fotos de sus mascotas. En una de ellas se veía a diez gatos, entre adultos y pequeños, reunidos alrededor de recipientes de comida, con una frase suya: “Mis bebés, los amo”.

Los animales también quedaron atrapados en el incendio.

Una foto de sus 10 "bebés", subida a las redes por Carla Ríos: en el incendio solo sobrevivió uno.

El comisario Sánchez contó que, cuando los equipos lograron ingresar, las mascotas tenían quemaduras graves.

“Estaban agonizando cuando llegamos y estaban quemados en su totalidad”, describió. La mayoría murió, pero más tarde se supo que uno pudo salvarse, al igual que los perros.

El gato sobreviviente quedó al cuidado de la reonocida agrupación proteccionista Sanando Huellitas, que acudió al departamento tras un aviso de la Policía.

“Ella nos ayudaba mucho a nosotras, las protectoras independientes. Siempre nos brindaba tránsito con algún caso cuando no teníamos espacio”, contaron desde la organización.