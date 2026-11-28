Ocurrió este sábado al mediodía, en dirección a Centenario. Un espeso humo blanco cubrió el vehículo y sorprendió a quienes circulaban por el sector.

El humo alertó a los automovilistas que circulaban por la zona.

Un misterioso episodio alertó a los automovilistas que circulaban por la Ruta 7 durante este sábado 28 de noviembre. Pasadas las 13 , una camioneta Ford F100 4x4 de color gris quedó envuelta en un espeso humo blanco en pleno camino.

De acuerdo con las imágenes exclusivas a las que accedió LM Neuquén , el hecho ocurrió sobre la arteria provincial, en dirección a la localidad de Centenario.

El video registrado permite observar el vehículo con el capot abierto, completamente envuelto en humo blanco, mientras su conductor intenta resolver la situación. A su alrededor, los automovilistas continúan circulando en ambos sentidos.

Además, en las imágenes se advierte que el humo emana desde la parte trasera del rodado, aunque no se logra determinar si proviene del caño de escape o de algún otro elemento.

Misterioso episodio en Ruta 7: qué se sabe

Este medio consultó con personal de la Policía de la provincia de Neuquén y de Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes aseguraron no haber intervenido en el episodio.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la importante humareda, así como también si el conductor logró resolver la situación.

Un auto salió de un taller, comenzó a incendiarse mientras circulaba y terminó destruido

Un automóvil quedó completamente destruido por un incendio que se desató mientras circulaba por las calles del barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén. El fuego avanzó rápidamente y consumió todo el vehículo en cuestión de minutos. La intervención de Bomberos permitió controlar las llamas y evitar que la situación tuviera consecuencias mayores.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 12:10, en la intersección de las calles Río Diamante e Islas Malvinas. Según informó a LM Neuquén el comisario Dardo Saravia, tras recibir el aviso se movilizaron dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos hasta el lugar.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron un Volkswagen Suran envuelto en llamas. El incendio ya se había generalizado y afectaba prácticamente la totalidad del rodado, por lo que los bomberos comenzaron de inmediato con las tareas para extinguir el fuego.

De acuerdo con la información que pudo reconstruir el personal que intervino, el vehículo se encontraba en circulación cuando comenzó el incendio. Una de las particularidades del caso es que, aparentemente, había salido poco antes de un taller y estaba siendo conducido por una persona que se desempeñaría como mecánico.

La situación habría ocurrido mientras realizaba una prueba del automóvil, aunque todavía no se estableció qué provocó el inicio del fuego.