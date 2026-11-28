El símbolo oficial que representa la identidad, la historia y la pertenencia de todos los neuquinos celebra su 37° aniversario.

Cada 28 de noviembre se conmemora el Día de la Bandera de la provincia de Neuquén , uno de los principales símbolos de identidad y pertenencia del pueblo neuquino. Este sábado se cumplen 37 años de su primer izamiento , una fecha que invita a repasar su historia y el significado de cada uno de los elementos que la componen.

La enseña provincial fue creada por el artista y piloto Mario Aldo Mástice e instituida oficialmente en 1989 mediante la Ley Provincial N° 1817 y el Decreto 2766/89.

Fue izada por primera vez el 28 de noviembre de 1989 , motivo por el cual se estableció esta fecha para conmemorar su día.

Su diseño reúne elementos naturales, históricos y culturales que representan al territorio neuquino y su vínculo con la República Argentina.

Claudio Espinoza

Qué significado tienen los elementos de la bandera

Cada uno de los elementos que componen la insignia provincial tiene un significado particular, vinculado a la identidad, la geografía y los valores del pueblo neuquino.

Las franjas celestes y blancas, distribuidas de manera vertical, simbolizan la pertenencia de la provincia a la República Argentina. En el centro se encuentra el pehuén (araucaria), árbol autóctono y emblemático del territorio neuquino, acompañado por la figura del volcán Lanín, que representa la geografía cordillerana.

En la base del emblema se distingue una estrella federal de color rojo, que expresa la adhesión al sistema federal establecido por la Constitución Nacional.

Por encima del pehuén, una corona de 16 estrellas doradas representa a cada uno de los departamentos en los que se divide la provincia de Neuquén. En tanto, los laureles que rodean la base simbolizan la gloria, la libertad y la paz.

María Isabel Sánchez

Mario Aldo Mástice, el creador de la bandera y el escudo de Neuquén

Una de las particularidades que vincula a los dos principales símbolos provinciales es que ambos fueron diseñados por la misma persona: Mario Aldo Mástice.

Además de crear la bandera provincial, el artista y piloto fue el responsable del diseño del escudo de Neuquén, tras resultar ganador de un concurso público convocado para dotar de una identidad propia a la joven provincia.

Aldo Mástice, junto al gobernador Omar Gutiérrez.

El 19 de septiembre de 1958, la Legislatura provincial sancionó la Ley N° 16, mediante la cual se adoptó oficialmente el escudo.

Desde entonces, cada 19 de septiembre se conmemora el Día del Escudo Provincial.

Más de tres décadas después, en 1989, Mastice volvió a dejar su huella en la historia neuquina con la creación de la bandera provincial. Ambos emblemas constituyen parte de su legado y reúnen elementos que reflejan la riqueza natural, histórica y cultural de Neuquén.