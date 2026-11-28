El Municipio avanza con la obra que busca renovar integralmente la principal arteria que atraviesa la ciudad. Este jueves se habilitaron otros 400 metros.

Nueva interrupción de tránsito en un sector de la Mosconi.

La Municipalidad de Neuquén lleva adelante un nuevo corte de tránsito en la Avenida Mosconi, en el marco de los trabajos que se realizan para transformar la antigua traza de la Ruta 22 en una avenida urbana.

La restricción afecta a uno de los principales cruces de la ciudad: la intersección con Avenida Olascoaga .

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la circulación vehicular permanecerá interrumpida durante este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, en ambas manos de la Mosconi.

Durante las dos jornadas, los equipos de trabajo avanzarán con la colocación de la base negra, una capa asfáltica que forma parte de la conformación de la nueva calzada.

Cuáles serán las vías alternativas

Para facilitar la circulación vehicular y garantizar la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad, desde el viernes quedaron habilitados los cruces transversales de las calles San Luis y La Pampa.

De esta manera, durante el fin de semana, los automovilistas deberán tener en cuenta las siguientes vías alternativas:

Calle San Luis : para quienes circulen en sentido sur-norte.

: para quienes circulen en sentido sur-norte. Calle La Pampa: para quienes circulen en sentido norte-sur.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización instalada en el sector y utilizar los senderos habilitados mientras se desarrollan los trabajos.

La obra de Avenida Mosconi sumó otros 400 metros

En el marco del avance de la megaobra, este jueves 26 de noviembre la Municipalidad habilitó otros 400 metros del eje central de la Avenida Mosconi para la circulación vehicular en sentido Neuquén-Cipolletti.

Se trata del tramo comprendido entre las calles Linares y Saturnino Torres, sobre la rama sur de la avenida, donde quedaron disponibles dos carriles de circulación y un carril de estacionamiento provisorio.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que: “La apertura de este nuevo tramo representa un avance significativo porque nos permite mejorar la fluidez del tránsito. A medida que ponemos en funcionamiento nuevos sectores, podemos concentrar los trabajos en otras áreas y seguir avanzando hacia la transformación integral de la Gran Avenida, una obra que va a modificar profundamente la movilidad y la conectividad de Neuquén”.

En sentido contrario, desde Cipolletti hacia el centro de Neuquén, el tránsito continuará por la colectora Félix San Martín, debido a que sobre la rama norte de la avenida todavía se desarrollan los trabajos de reubicación de una línea de media tensión.

“Este esquema de aperturas progresivas nos permite garantizar la circulación mientras avanzamos con los trabajos que restan ejecutar. Es importante recordar que los vehículos estarán transitando por sectores donde la obra continúa activa, por lo que pedimos a los conductores extremar las precauciones, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y banderilleros”, explicó Nicola.

Además, todo el corredor contará con un dispositivo especial de seguridad vial que incluirá vallas plásticas, barreras New Jersey, conos, defensas metálicas y cartelería preventiva e informativa.

Cómo continua la megaobra

La habilitación de los nuevos 400 metros permitió liberar otros frentes de trabajo y avanzar con la intervención de los sectores laterales de la avenida.

En una primera etapa se ejecutarán los desagües pluviales longitudinales y, posteriormente, se avanzará con la construcción de nuevas veredas y bicisendas. Durante el desarrollo de estas tareas se garantizará el acceso peatonal a las viviendas y locales comerciales mediante recorridos seguros y señalizados.

En paralelo, comenzará el desmontaje progresivo del cerco provisorio de obra para avanzar con la ejecución del cordón cuneta y el montaje del nuevo sistema de iluminación LED, que replicará el esquema instalado en el cantero central.