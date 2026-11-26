La Municipalidad de Neuquén habilitó este jueves 400 nuevos metros del eje central de la Avenida Mosconi para la circulación vehicular, en sentido Neuquén-Cipolletti. Se trata del tramo comprendido entre Linares y Saturnino Torres, sobre la rama sur de la avenida, en un nuevo avance de la transformación urbana más importante de la historia de la ciudad.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que “la apertura de este nuevo tramo representa un avance significativo porque nos permite mejorar la fluidez del tránsito. A medida que ponemos en funcionamiento nuevos sectores, podemos concentrar los trabajos en otras áreas y seguir avanzando hacia la transformación integral de la Gran Avenida, una obra que va a modificar profundamente la movilidad y la conectividad de Neuquén”.

Con esta nueva habilitación, los vehículos que circulen en sentido Neuquén-Cipolletti podrán utilizar el eje central de la avenida, donde quedarán disponibles dos carriles de circulación y un carril de estacionamiento provisorio.

En sentido contrario, es decir desde Cipolletti hacia el centro de Neuquén, el tránsito continuará por la colectora Félix San Martín, debido a que sobre la rama norte de la avenida siguen desarrollándose los trabajos de reubicación de una línea de media tensión.

Al respecto, Nicola explicó que “este esquema de aperturas progresivas nos permite garantizar la circulación mientras avanzamos con los trabajos que restan ejecutar. Es importante recordar que los vehículos estarán transitando por sectores donde la obra continúa activa, por lo que pedimos a los conductores extremar las precauciones, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y banderilleros”.

Para garantizar condiciones seguras de circulación, todo el corredor contará con un dispositivo especial de seguridad vial, destinado a ordenar la convivencia entre vehículos, peatones y trabajadores. Se dispondrán vallas plásticas y barreras New Jersey, conos, defensas metálicas, cartelería preventiva e informativa y delimitaciones visibles en cada uno de los sectores intervenidos.

De la habilitación a las nuevas obras

El traslado del tránsito hacia el eje central de la rama sur permitirá que los equipos comiencen a intervenir los sectores laterales de este tramo, donde se desarrollará la configuración urbana definitiva de la avenida.

En una primera etapa se ejecutarán los desagües pluviales longitudinales y posteriormente se avanzará con la construcción de las nuevas veredas y bicisendas, incorporando infraestructura que mejorará tanto la movilidad vehicular como la circulación peatonal y ciclista.

Durante todo el desarrollo de estas tareas se garantizará el acceso peatonal a viviendas y locales comerciales, mediante recorridos seguros, delimitados y debidamente señalizados.

En paralelo, comenzará de manera progresiva el desmontaje del cerco provisorio de obra. Esto permitirá avanzar con la ejecución del cordón cuneta del lado de la vereda y con el montaje del nuevo sistema de iluminación, que replicará el esquema ya instalado en el cantero central y permitirá consolidar la cobertura lumínica LED sobre toda la traza.

De esta manera, la habilitación de los nuevos 400 metros no solo permitirá mejorar la circulación vehicular, sino también liberar nuevos frentes de trabajo para continuar con la transformación integral de la avenida.

La intervención forma parte de la reconversión de la antigua traza de la Ruta 22 en una avenida urbana moderna, integrada y segura, diseñada para mejorar la conectividad este-oeste y norte-sur, ordenar el tránsito, recuperar espacios para peatones y ciclistas y acompañar el crecimiento sostenido de Neuquén capital.