El Ejército destruyó 68 tambores de azida de plomo que eran demasiado inestables para trasladarlos.

El Ejército destruyó 68 tambores de azida de plomo que eran demasiado inestables para trasladarlos.

Este miércoles se llevó adelante la explosión de una reserva de azida de plomo. Unos 68 bidones de explosivos tóxicos , en estado de deterioro, fueron destruidos en la primera operación de este tipo, marcando así un precedente. Todo un pueblo tuvo que ser evacuado.

Fue el Ejército estadounidense quien llevó adelante esta detonación, en la Planta de municiones de Middletown, luego de varios días de retrasos y una fuerte controversia pública que llevó incluso a una intervención judicial.

El material, que estaba allí desde el 2009, se había 'recristalizado ' y aumentaba el riesgo de explosión espontánea si pasaba aún más tiempo.

La explosión produjo una columna blanca que se elevó sobre el lugar y se disipó rápidamente, mientras periodistas ubicados a varios kilómetros oyeron una detonación que, a pesar de sonar menos de lo esperado, se hizo escuchar.

El procedimiento fue organizado durante meses, lo que llevó incluso a recomendar a los residentes de Middletown y áreas cercanas evacuar sus hogares "por precaución", especialmente a embarazadas, niños menores de seis años y personas con enfermedades crónicas.

Alerta por una posible contaminación en suelos y agua

Este proceso convierte al material en un explosivo extremadamente sensible a la fricción, el impacto y los cambios de temperatura, especialmente el frío invernal.

Los 68 tambores de 200 litros de capacidad -36 en un búnker y 32 en el otro- contienen el compuesto distribuido en bolsas de lona sumergidas en una mezcla estabilizadora de etanol y agua.

Para evitar una exposición a la población, se utilizaron barras de agua, espuma y gel para contener el impacto, según detalló el secretario interino del Ejército, Adam Telle. Además, la CDC activó un equipo de emergencia para asistir a la población ante posibles exposiciones.

La Agencia de Protección Ambiental (EPa) desplegó equipos para monitorear el aire, el agua y el suelo antes, durante y después de la explosión. Tom Croci, funcionario de la agencia, aseguró que el control se mantendrá "hasta que los niveles vuelvan a ser seguros".

Ahora, las autoridades deberán determinar mediante controles ambientales si la operación provocó contaminación en las zonas próximas.

La explosión era la opción de "menor riesgo"

La emergencia se detectó en marzo, durante una inspección de rutina. Ahora, drones de reconocimiento sobrevolarán el interior de cada búnker para confirmar que no quedaron residuos. Si los hay, robots de desactivación de explosivos o los propios soldados deberán ingresar a colocar cargas adicionales.

Especialistas militares y agencias federales habían evaluado alternativas como trasladar los recipientes, aplicarles un tratamiento térmico o neutralizar su contenido. El Ejército concluyó que todas implicaban manipular explosivos demasiado inestables. La detonación en el lugar quedó definida como la opción de menor riesgo frente a una explosión espontánea.

"La inacción ya no es una opción", dijo el general de división Eric Shirley, responsable del operativo.

Una demanda judicial para frenar la explosión

Resulta que el Iowa Environmental Council y la Sierra Club Iowa Chapter presentaron una demanda de emergencia para frenar la detonación, argumentando que el polvo de plomo podría llegar a comunidades a más de 160 km de distancia.

El tribunal federal de apelaciones concedió una suspensión temporal, pero finalmente permitió que el Ejército avanzara.

El gobernador de Iowa, Kim Reynolds, emitió una declaración de emergencia para varios condados y activó a la Guardia Nacional para colaborar en las evacuaciones. Illinois y Missouri también se prepararon ante posibles efectos, aunque sus autoridades estimaron que serían mínimos.

El gobernador electo, Rob Sand, pidió transparencia sobre el proceso y el presidente Donald Trump respaldó la eliminación del material, aunque dejó la decisión en manos de la justicia y el gobierno local.