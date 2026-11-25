Después de su paso por México, Flor Vigna fue seleccionada para competir en un reconocido reality deportivo de Estados Unidos por un premio millonario.

Flor Vigna atraviesa un momento de nuevos desafíos profesionales y se prepara para ampliar su carrera internacional . Después de su experiencia en la televisión mexicana, la artista argentina recibió una propuesta que la llevará a probarse en un terreno completamente diferente, con exigencias físicas y deportivas.

A través de sus redes sociales, la cantante y bailarina compartió la noticia que sorprendió a sus seguidores: fue seleccionada para participar de la nueva edición de Exatlón , el reconocido reality de competencia que se emitirá en Estados Unidos. Será su primera participación en un programa de la televisión estadounidense.

En su cuenta de Instagram, Vigna publicó un video en el que recopiló parte del entrenamiento y la preparación que realizó para afrontar el proceso de selección. Además, mostró el momento en el que recibió la confirmación de que formaría parte del programa. Durante la previa, la artista se mostró sincera sobre sus expectativas y los nervios que le generaba este nuevo desafío: “Yo sé que ustedes me ven como una boluda, pero a esta boluda le está empezando a ir bien” , bromeó en uno de los fragmentos.

También reconoció el miedo que sentía antes de presentarse a la prueba. “Estoy muerta de miedo”, admitió el día anterior al casting. Sin embargo, dejó en claro que quería valorar el esfuerzo realizado más allá del resultado: “Quiero hacer este video para decirme a mí misma que estoy orgullosa”. Finalmente, el video mostró su alegría al enterarse de que había sido elegida para integrar la competencia.

Cómo será la nueva edición de Exatlón en Estados Unidos

La próxima temporada de Exatlón estará conducida por Frederik Oldenburg y contará con un total de 20 participantes. El grupo estará integrado por ocho competidores que regresan a la franquicia y 12 nuevos talentos. Como es habitual en el formato, los participantes estarán divididos en dos equipos: el Rojo y el Azul.

A lo largo del ciclo deberán superar diferentes circuitos que pondrán a prueba su fuerza, velocidad y resistencia física. El premio final será de 200.000 dólares en efectivo, una cifra que convierte a la competencia en un importante desafío para quienes buscan quedarse con el título.

Las novedades que tendrá el reality deportivo

Según informó Telemundo, esta edición llegará con una dinámica renovada, que incluirá circuitos más exigentes y distintos giros en el desarrollo del formato. La propuesta buscará enfrentar la experiencia de los participantes que ya conocen la competencia con una nueva generación de deportistas y personalidades que se incorporan al programa.

Para Flor Vigna, la convocatoria representa una nueva oportunidad de proyectar su carrera fuera de Argentina y México, esta vez en una competencia que pondrá a prueba sus condiciones físicas y su capacidad para adaptarse a desafíos extremos.