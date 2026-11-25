Angela Torres integra una selección de 12 artistas emergentes de América Latina que tendrán su espacio en las sesiones musicales.

La música argentina suma una nueva representante en una iniciativa internacional de los Latin Grammys que busca impulsar a las voces que comienzan a ganar protagonismo en la escena latina. Se trata de una propuesta que reúne a jóvenes talentos de distintos países y les brinda una plataforma para compartir su recorrido artístico y mostrar su música.

En esta oportunidad, Ángela Torres fue seleccionada por la Academia Latina de la Grabación para participar de Latin GRAMMY Sessions: Next Up , un ciclo que reúne a 12 artistas emergentes de América Latina.

La cantante y actriz, que forma parte de Fenix Entertainment, fue convocada para integrar esta nueva edición junto a representantes de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Ecuador y Puerto Rico, entre otros países. La lista de seleccionados incluye nombres como Zhamira, La Coreañera, Juan Duque, Jombriel y Day Limns , quienes también tendrán la oportunidad de presentar su música ante una audiencia internacional.

La iniciativa de la Academia Latina de la Grabación apunta a dar visibilidad a las nuevas generaciones de la música latina y acercar sus historias al público a través de contenidos audiovisuales.

Cuándo comenzó el ciclo y cómo serán las presentaciones

La temporada de Latin GRAMMY Sessions: Next Up se estrenó el 23 de noviembre con la participación de la venezolana Zhamira. A partir de ese momento, los episodios se publicarán semanalmente hasta el 20 de diciembre.

Cada entrega tendrá un formato que combinará testimonios personales y presentaciones musicales. Los contenidos estarán disponibles como Reels en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de la Academia. Por el momento, no se informó qué día se publicará el episodio protagonizado por Ángela Torres.

Las sesiones tienen una trayectoria que comenzó en 2011 y, a lo largo de los años, contaron con la participación de reconocidos artistas como Rubén Blades, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas. “Esta nueva edición pone el foco en el talento emergente”, señaló Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación. Además, esta temporada tiene una particularidad: las producciones se realizaron en el nuevo estudio de la entidad, ubicado en Miami.

El presente musical de Ángela Torres

La convocatoria representa un nuevo paso en el crecimiento artístico de Torres. En 2024, la cantante lanzó “No Me Olvides”, su primer álbum de estudio, con el que consolidó una nueva etapa en su carrera musical. Desde entonces, también consiguió mayor proyección con canciones como “Favorita” y “Sinvergüenza”, esta última junto a Emanero, Karina y J Mena.

A esos reconocimientos se suma otro antecedente internacional: según informó la Academia, en 2025 fue elegida embajadora de Spotify EQUAL, el programa que busca promover la igualdad de género y dar mayor visibilidad a las mujeres en la industria musical. Con su incorporación a Latin GRAMMY Sessions: Next Up, Ángela Torres suma una nueva oportunidad para mostrar su propuesta artística en una plataforma de alcance latinoamericano.