Moria Casán recibió en su programa a su pareja, Fernando “Pato” Galmarini , y el encuentro derivó en un divertido momento: la diva reveló al aire que quería contar cómo había sido la primera vez que estuvieron juntos íntimamente.

Galmarini no tardó en tomar la delantera con una versión que hizo estallar de risa al panel. “No, no, fue una vergüenza. ¡Se me tiró encima y no la podía sacar!”, lanzó el dirigente político sin filtro, ante la mirada cómplice de la conductora.

Con desparpajo, Pato Galmarini agregó que, en medio del encuentro, Moria Casán gritaba lo que en su código de pareja equivale a festejar un tanto de Boca. “Gritaba gol de Boca y no tenía nada que ver. Le digo: ‘Pará un poco, hermana, si no fue gol de Boca, pará’”, completó entre carcajadas. La One, lejos de molestarse, le devolvió el golpe con ironía: “¿Papi, vos estás bien? Pato no funciona bien a la mañana, parece”. María Fernanda Callejón, una de sus panelistas, cerró el momento con una sentencia que resumía el clima del estudio: “Igual, la película que se está haciendo es maravillosa”.

Pero la visita de Galmarini al programa de su pareja no arrancó con esa revelación. La apertura giró en torno al triunfo de Boca en la Copa Sudamericana, y fue el propio dirigente quien le recordó a Moria cómo habían empezado a conocerse: con dos pasiones declaradas desde el primer instante. “Yo estoy enamorado de Perón y de Boca”, le había dicho él cuando se cruzaron en 1991, en la entrevista de A la cama con Moria. Ella le había respondido sin titubeos: “Qué bueno, porque yo estoy enamorada de mí”. Así fue, según ambos, su presentación. Décadas más tarde, aquella frase seguía siendo el punto de partida de cualquier relato sobre la pareja.

La primera vez que Moria pisó la Bombonera fue de la mano de Galmarini, y antes del partido le advirtió: “Gordo, mirá que yo sé que son recabuleros. Llegan a perder y es la primera vez que voy, me quiero esconder”. Ese día, Boca goleó 8 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. El resultado tuvo consecuencias inesperadas: a partir de ese domingo, una parte de La 12 incorporó a Moria a su repertorio. “Empezaron a gritar: ‘¡Traela a Moria, la p… que te parió, traela a Moria!’”, recordó Galmarini, visiblemente orgulloso. Y cerró con una comparación que arrancó aplausos: “Hace poco me preguntaban qué le falta a Moria. Y yo les digo: que la convoque Scaloni y que les haga un gol a los ingleses”.

El recuerdo de la entrevista de 1991

El programa también recuperó imágenes de aquella primera entrevista, en 1991, y el recuerdo abrió un intercambio de versiones cruzadas sobre quién había dado el primer paso. Pato Galmarini aseguró que había sido Moria Casán quien lo había invitado a salir. Ella lo desmintió varias veces. Él insistió: “Yo simplemente le dije ‘No, Moria, no puedo salir con vos’”. “Qué mentiroso”, contestó la conductora, que además lo corrigió por referirse a ella como “esta”: “Me devalúa”. María Fernanda Callejón, al ver el video de aquella emisión, tampoco pudo evitar el comentario: “¡Cómo lo beboteaste!”.

Lo que sí reconoció Moria fue que, en ese momento, Galmarini estaba casado y que la había impresionado. “Para mí, lo más lindo que tenía el peronismo era el Pato”, disparó. Él le devolvió el cumplido con la misma moneda: “Estaba buena Moria en aquel momento”. 35 años después, el reencuentro llegó por WhatsApp, con fotos en blanco y negro de Perón y Evita, intercambios literarios y una escritura que llamó la atención de la conductora. “Es canchero hablando, escribe muy bien, no tiene faltas ortográficas”, recordó Moria. “Nos empezamos a conocer y la verdad es que era un hombre muy atractivo”.

El camino hasta la relación, sin embargo, tuvo un desvío que Galmarini no olvidó: Moria lo dejó plantado en una fiesta donde querían entregarle un premio —“Me dijo ‘recontra voy’ y me recontra cagó. No fue”— y, días después, él se enteró por el diario de que ella se casaba en Florencia con otro hombre. “¿Te rompió el corazón?”, le preguntaron. “No, dije: ‘Esta mina está del tomate’. Todo muy rápido”, respondió Galmarini. La separación llegó poco después, y entonces sí el vínculo encontró su cauce.