Moria Casán recibió una distinción en la Legislatura porteña , donde repasó su trayectoria, emocionó al público y protagonizó un cierre a pura ovación .

Moria Casán vivió una jornada especial en la Ciudad de Buenos Aires, rodeada de familiares, amigos, colegas y distintas figuras del espectáculo. Fiel a su estilo, la actriz y conductora fue protagonista de una ceremonia en la que no faltaron las anécdotas , el humor , los aplausos y algunos momentos cargados de emoción .

El reconocimiento reunió a personalidades del mundo artístico y televisivo, en un encuentro que también permitió repasar algunos de los momentos más importantes de una carrera que atraviesa generaciones.

Este lunes, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregó la declaración 695 de 2026, mediante la cual nombró a Moria Casán Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura . La ceremonia tuvo una particularidad: por primera vez, el organismo entregó cuatro distinciones durante un mismo acto. Además del reconocimiento a la artista, se d eclaró de interés cultural la obra Cuestión de género , se otorgó la misma distinción a la serie Moria , de Netflix, y se entregó una mención especial al programa La mañana con Moria , de eltrece.

Entre los presentes estuvieron su pareja, Pato Galmarini, y su hija, Sofía Gala Castiglione, quien asistió junto a sus hijos Dante Della Paolera y Helena Tuñón y su novio, Fermín Martínez. También acompañaron a la homenajeada figuras como José María Muscari, Marcelo Polino, Ángel de Brito, Leticia Bredice, Nora Cárpena, Teté Coustarot y Stefy Xipolitakis, entre otros.

La apertura estuvo marcada por un video que recorrió diferentes etapas de su trayectoria. En el material, Moria se presentó como “Tutankamoria” y se definió como “el último exponente de una raza en extinción”. El cierre del teaser llegó con una frase que despertó los primeros aplausos: “Soy lo que soy por ustedes”.

Las anécdotas de su carrera y el recuerdo de sus grandes éxitos

Durante el acto, el diputado Pablo Donati, autor del proyecto, explicó cómo surgió la iniciativa. Según contó, la propuesta nació a partir de una conversación con Adrián Devilder, quien le advirtió que la Ciudad todavía no había distinguido a la artista: “Llego a mi despacho y efectivamente, Moria no estaba destacada en una omisión involuntaria”, recordó.

Por su parte, Valeria Ambrosio, directora del Palacio Libertad, destacó la influencia de la actriz con una definición contundente: “Moria no sigue las épocas, las épocas intentan seguirla a ella”. Además, concluyó: “artistas o divas hay muchas, pero Moria hay una sola”.

Carlos Rottemberg, quien trabaja con Casán desde hace 45 años, también tomó la palabra y recordó el momento en que le propuso protagonizar A la cama con Moria, en 1991. En aquella oportunidad, después de la cuarta emisión, Alejandro Romay le dijo: “Que se quede todo el año, porque esto es una maravilla”.

Cuando llegó su turno, Moria repasó distintos episodios de su carrera teatral y televisiva. Recordó sus comienzos en el Teatro Nacional, donde debutó caracterizada como Chaplin y terminó desnuda en escena, poco después de dejar la Facultad de Derecho.

También habló de Brujas, la obra que marcó un antes y un después en su trayectoria y que protagonizó junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, Susana Campos y Graciela Dufau. Entre otras experiencias, mencionó su particular interpretación de Julio César, de Shakespeare, junto a Jorge Telerman, y su participación en The Hole, espectáculo en el que una rata viva recorría su cuerpo: “Me parecía una caricia la cola de la rata”, bromeó.

Al referirse a su presente televisivo, destacó el desafío de conducir un programa a las nueve de la mañana y lanzó una frase que provocó carcajadas: “Tengo not bad for ochenta, ¿verdad?”.

El momento más emotivo de la ceremonia por la obra Cuestión de género

Uno de los pasajes más sensibles de la jornada llegó cuando Moria habló de Cuestión de género, la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale, Ariel Pérez de María y Paula Kohan, bajo la dirección de Nelson Valente. La actriz relató una experiencia que la conmovió especialmente: después de una función, un hombre se acercó llorando para agradecerle la visibilidad que brindaba la historia, ya que su hija había realizado la transición a varón. Además, contó que el joven y su novia regresaron al teatro el domingo siguiente: “Por una obra, una hora y media, logramos que la gente se sienta comprendida”, expresó.

Una imitación inesperada y una coronación al ritmo de Cher

El homenaje todavía tenía reservada una sorpresa. Cuando parecía que la ceremonia había terminado, el conductor anunció que alguien había logrado atravesar los controles de seguridad y calificó la situación como “un verdadero fraude”. En ese momento apareció Gustavo Moro, reconocido transformista que imita a Moria desde hace años. Su irrupción generó risas y una ovación de la homenajeada, que lo presentó como uno de los artistas que mantienen vivo su personaje: “Me siento que soy el Ministerio de Bienestar Social con Tetas”, lanzó con humor, en referencia a quienes trabajan haciendo sus imitaciones.

La jornada también incluyó un regalo especial: Gustavo Méndez y Adrián Devilder le entregaron 34 rosas, una por cada año de Brujas. Moria agradeció a sus afectos y dedicó unas palabras a Pato Galmarini, su pareja desde hace cinco años, a quien presentó con una de sus características ocurrencias: “Yo estoy enamorada de mí”.

El broche de oro llegó con una corona que le colocaron Galo Sotto y su nieto Dante Della Paolera, mientras sonaba “Strong Enough”, de Cher. Entre aplausos y ovaciones, la ceremonia terminó con una frase que resumió el espíritu del encuentro: “Larga vida a la reina”.