Se jugó la segunda edición de este partido, con un show y una puesta en escena que se llevó los elogios en redes sociales.

El mundo del fútbol tuvo este fin de semana a la Selección Argentina enfrentando a Uruguay en una Bombonera con tribunas semivacías. Sin embargo, este domingo el 'clásico' de streamers y youtubers entre 412 y Luzu explotó las plataformas digitales.

En la segunda edición de este partido, se enfrentaron por un lado el equipo de Davoo Xeneize y La Cobra contra el de Nico Occhiatto y sus compañeros de Luzu.

En un momento del segundo tiempo sumaban 1,5 millones de espectadores, todo un récord en la historia argentina del streaming, que se divertían viendo de un lado a Davoo Xeneize y La Cobra como estrellas de 412 , y del otro Nicolás Occhiato como el dueño de la pelota en Luzu, equipo que ganó la primera edición de este show, transmitido ayer en simultáneo en YouTube y Kick. El resultado fue 7-6 para Luzu, con un penal errado en el último minuto por La Cobra que le dio más rating al duelo.

Para darle tono ABC1 relató el Pollo Vignolo y desde los bancos se escuchaba la voz del inconfundible Titi Fernández. Antes del comienzo, Ángela Torres fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino, en una previa que también tuvo su cuota de show. Ya avanzando el segundo tiempo, 412 ganaba 5-4, pero reaccionó Luzu y terminó festejando 7-6, así que la bronca quedó para Davoo y los suyos.

Del lado de 412, jugaron Davoo, La Cobra, Teo D'Elía, Agusneta, Gastón Edul, Ian Lucas y Agustín Occhiato, el hermano de Nicolás. El equipo contaba con un arquero identificado como "Sin Guantes" y con Beno SDR como director técnico. En Luzu, además de Nicolás Occhiato estuvieron Marcos Giles, Santi Talledo, Diego Castro, Fermín Bo, El Purre, que ocupa el arco, y Lucas Spadafora, conocido como "La Garza", quien se sumó para esta edición en reemplazo de El Trinche. El director técnico fue Martín Garabal.

La serie de Nico Occhiato y LUZU llega a Disney Plus

El canal de streaming Luzu TV, propiedad de Nicolás Occhiato, dio un nuevo salto de calidad que trascendió el trabajo que hacen a diario con la transmisión de distintos programas. Ya con el liderazgo consolidado y siendo el faro de otros canales que han surgido posteriormente, se encomendaron en un proyecto diferente: una serie de comedia que protagonizan los integrantes del programa Nadie Dice Nada (NDN), conducido por su dueño.

Occhiato, junto a sus compañeros de programa Flor Jazmín Peña, su novia, Santiago Talledo, Momi Giardina, Martín Garabal integran el elenco principal de la serie que ya entró en la etapa final. A su vez, tendrán participación otras figuras del programa con el influencer Marcos Giles, pareja de Ángela Torres. Lo que hace un tiempo era solo una propuesta, ya es una realidad: este jueves dieron a conocer los detalles del estreno.

La plataforma dio a conocer de forma oficial el tráiler de la producción que encabezó Pampa Films, dirigido por Nick Silbert y Lalo Mark. A su vez, Santiago Talledo, junto a Diego Vago, ofició de guionista y showeunners. El equipo de autores también tiene como partícipes a Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda. Se trata de la serie "Somos así", que ya tiene fecha de estreno: estará disponible en Hulu y Disney + a partir del 18 de noviembre. Desde ese día estará disponible para los usuarios de América Latina. La misma cuenta con ocho episodios de 20 minutos.