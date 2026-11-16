Sebastián Graviotto cuestionó públicamente a su expareja, y madre de sus hijos, Juana Repetto , por exponer detalles de su viaje a Brasil y abrió una discusión sobre las responsabilidades en la crianza.

Sebastián Graviotto volvió a quedar en el centro de la polémica después de expresar su malestar por la exposición de su vida privada en las redes sociales de Juana Repetto , su ex pareja y madre de sus hijos. La actriz había contado que él viajó a Brasil y el instructor de esquí cuestionó que respondiera preguntas de sus seguidores sobre sus movimientos.

“No le encuentro sentido a que, cuando elige las preguntas que le hacen sus seguidores, responda dónde estoy yo. Me parece súper raro”, manifestó completamente molesto por la situación Graviotto. Sin embargo, sus críticas fueron más allá de ese episodio y apuntaron a las discusiones sobre la crianza y el tiempo que las madres pueden tomarse lejos de sus hijos.

Graviotto contó que quiere modificar la organización familiar para que los chicos pasen más días con él. “Lupe viene tres veces por semana y los chicos dos, y yo quiero que Lupe venga cuatro y los chicos tres”, explicó. Luego cuestionó las expresiones de algunas madres que aseguran sentirse saturadas por las responsabilidades familiares. “¿No pueden? ¿Por qué no podrían irse? Me dejan a los chicos a mí… Entonces no estoy de acuerdo, porque es ¿no quiero o no puedo?”, planteó.

El dardo a Juana Repetto

Sebastián Graviotto volvió sobre el tema y apuntó directamente contra su expareja, Juana Repetto. Según explicó, ambos habían acordado los permisos para que pudiera viajar con amigos, pero sintió que después la actriz contó la situación de una manera que lo perjudicaba. “Me hace mal porque tampoco entiendo esta manera de victimizarse. De por un lado decir ‘sí, dale, andá’ y por otro tener la necesidad de contarlo”, cuestionó. También puso en duda las intenciones de la madre de sus hijos: “Digo wow, ¿por qué me echa tierra? ¿Me quiere ver mal?”.

El instructor aclaró que no pretende mostrarse como un padre perfecto, aunque aseguró que se esfuerza por cumplir con su rol. “No me la doy del padre del año ni del mejor padre del mundo, pero lo doy todo e intento ser lo mejor que puedo”, sostuvo. Por último, defendió su decisión de viajar a Brasil y aseguró que volvería a hacerlo. “No quiero quedar bien parado, vine acá a transmitir lo que me pasa con mis errores y cómo yo quiero aprender”, concluyó.