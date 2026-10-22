Ola de críticas al polémico posteo de Sebastián Graviotto: "Lo que más me duele es..."

El ex esposo y padre de los hijos de Juana Repetto se vio obligado a cerrar los comentarios de su posteo.

Sebastián Graviotto volvió a quedar en el centro de la polémica después de publicar un video en Instagram que despertó numerosos comentarios y críticas. El exesposo y padre de los hijos de Juana Repetto compartió una escena cotidiana desde su departamento, pero el mensaje que acompañó las imágenes sorprendió a sus seguidores y terminó generando una reacción que lo llevó a cerrar los comentarios.

En la grabación se lo ve sin compañía, ocupado en tareas domésticas mientras limpia el sillón y toma mate en el living de su hogar. La publicación incluyó una reflexión sobre la vida en solitario y el cambio que experimenta su casa cuando los chicos no se encuentran con él, utilizando frases de tinte melancólico que hicieron dudar a sus seguidores sobre su estado anímico actual.

Al presentar el audiovisual, Sebastián Graviotto escribió que existen dolores de los que uno no puede escapar por más esfuerzo que haga. Frente a la cámara, profundizó explicando que la ausencia de los menores transforma por completo el clima habitual, transmitiendo una sensación de vacío que generó empatía y preocupación inicial entre los usuarios de la plataforma.

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Sin embargo, el tramo final del video modificó por completo el sentido de la escena cuando lanzó un comentario humorístico sobre su estado físico. Entre risas, el padre de Belisario y Timoteo remató la secuencia señalando que el verdadero dolor que padecía era el de su rodilla izquierda, transformando el clima dramático en una humorada.

El contraste entre el tono bajón y la broma repentina desconcertó a la audiencia, provocando una ola de opiniones divididas y cuestionamientos que derivaron en la decisión de desactivar los comentarios. De esta manera, una simple escena doméstica culminó en un nuevo foco de debate dentro del universo digital.

Cuánto cuestan las gafas de sol de Juana Repetto

Juana Repetto volvió a apostar por un nuevo proyecto personal y esta vez incursionó en el mundo de la moda y los accesorios. La actriz y host digital presentó “Miradas auténticas”, su propia línea de gafas desarrollada junto a una marca que, según contó, admira desde hace años.

La novedad fue anunciada por la influencer a través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi dos millones de seguidores. Con entusiasmo, compartió detalles de una propuesta en la que participó activamente y que busca reflejar sus propios gustos, además de responder a un pedido recurrente de su comunidad: "Todavía no lo creo. Lanzamos Miradas auténticas, mi línea de gafas en conjunto con una marca que amo. Con diseños pensados especialmente para ustedes, basados en lo que uso y amo hace tantos años, pero sobre todo que me vienen pidiendo en esta comunidad", expresó Juana Repetto al presentar el proyecto.

La actriz también anticipó que los nuevos diseños estarán disponibles próximamente en distintas ópticas de todo el país y que algunos modelos podrán comprarse a través de internet: "Por fin después de tanto tiempo puedo contarles que muy pronto van a poder ver y tener algo que yo pensé para ustedes en todas las ópticas del país, y acá se viene la noticia más esperada... algunos modelos también los van a conseguir online", agregó.

Aunque Juana Repetto participó en el desarrollo de varios de los modelos que integran la colección, por el momento solo uno se encuentra disponible para comprar online. El resto de las opciones pueden conseguirse en diferentes ópticas distribuidas a lo largo del país. Uno de los diseños que ya puede conocerse es el modelo Marta, cuyo valor es de $170.000. En caso de abonar mediante transferencia o depósito, el precio baja a $153.000.