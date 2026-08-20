Cuánto cuestan las gafas de sol de Juana Repetto:"Miradas auténticas", su propia línea de anteojos

Juana Repetto se reinventó y dio un nuevo paso como emprendedora: lanzó una exclusiva cápsula de gafas de sol, adentrándose en el mundo de la moda.

Juana Repetto volvió a apostar por un nuevo proyecto personal y esta vez incursionó en el mundo de la moda y los accesorios. La actriz y host digital presentó “Miradas auténticas”, su propia línea de gafas desarrollada junto a una marca que, según contó, admira desde hace años.

La novedad fue anunciada por la influencer a través de su cuenta de Instagram , donde reúne casi dos millones de seguidores. Con entusiasmo, compartió detalles de una propuesta en la que participó activamente y que busca reflejar sus propios gustos, además de responder a un pedido recurrente de su comunidad: "Todavía no lo creo. Lanzamos Miradas auténticas, mi línea de gafas en conjunto con una marca que amo. Con diseños pensados especialmente para ustedes, basados en lo que uso y amo hace tantos años, pero sobre todo que me vienen pidiendo en esta comunidad", expresó Juana Repetto al presentar el proyecto.

La actriz también anticipó que los nuevos diseños estarán disponibles próximamente en distintas ópticas de todo el país y que algunos modelos podrán comprarse a través de internet: "Por fin después de tanto tiempo puedo contarles que muy pronto van a poder ver y tener algo que yo pensé para ustedes en todas las ópticas del país, y acá se viene la noticia más esperada... algunos modelos también los van a conseguir online", agregó.

Cuánto cuesta el modelo de gafas de Juana Repetto

Aunque Juana Repetto participó en el desarrollo de varios de los modelos que integran la colección, por el momento solo uno se encuentra disponible para comprar online. El resto de las opciones pueden conseguirse en diferentes ópticas distribuidas a lo largo del país. Uno de los diseños que ya puede conocerse es el modelo Marta, cuyo valor es de $170.000. En caso de abonar mediante transferencia o depósito, el precio baja a $153.000.

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Cómo son los anteojos creados

Las gafas cuentan con armazón metálico, cristal orgánico y protección UV400 polarizada. Además, el producto incluye un estuche plegable y un paño de microfibra, como parte de los accesorios que acompañan la compra. De esta manera, Juana Repetto suma un nuevo proyecto a una trayectoria marcada por diferentes facetas. Además de su trabajo como actriz y host digital, publicó un libro y desarrolla propuestas vinculadas con el bienestar y la crianza real.

A eso se suma su rol como mamá de Toribio, Belisario y Timoteo, una dimensión de su vida que también suele compartir con sus seguidores en redes sociales. Con “Miradas auténticas”, la influencer amplía así su perfil emprendedor y lleva a una colección de gafas algunos de los estilos que forman parte de su identidad personal.