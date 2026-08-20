Confirmado: estos son los primeros artistas del Cosquín Rock 2027

El festival de rock se realizará el próximo 5 y 7 de febrero en Córdoba. Quiénes son los artistas que formarán parte del evento.

El festival de música más grande del país se celebra en Santa María de Punilla, Córdoba.

Luego de varios meses de espera, se conocieron los nombre de las bandas y artistas que estarán presentes en el Cosquín Rock 2027 el próximo 6 y 7 de febrero.

El festival de música más grande del país se celebra en Santa María de Punilla, Córdoba , donde se concentran miles de fanáticos durante un fin de semana en las sierras.

Según reveló Cosquín Rock Radio, los primeros confirmados son: Los Cafres, Silvestre y la Naranja, La H no murió, Jack Jhonson, Usted Señálemelo, Babasónicos, Jorge Drexler, El Mató a un Policía Motorizado, Catupecu Machu, Divididos, Ciro y los Persas y más.

El Cosquín Rock se consolidó como el festival más grande de Latinoamérica. En la edición 2026 más de 90 mil personas llegaron a las montañas y disfrutaron de más de 100 artistas en los diferentes escenarios.

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El punk, cuarteto y la cumbia también dicen presentes en Cosquín Rock

Asimismo, en la página web oficial de Cosquín Rock se revelaron los nombres de otros artistas. Haciendo honor a la provincia de Córdoba, llega Q'Lokura con sus imperdibles canciones como "Me duele tu nombre" y "Yo era".

También se suma Un poco de Ruido, el programa de streaming de cumbia que se convirtió en un fenómeno y cientos de artistas pasaron para hacer sus 'versiones cumbierizadas'.

Aunque nuevos géneros se suman al festival de rock, la impronta clásica seguirá presente con bandas como La Mississippi, Los Gardelitos, Nonpalidece y Ratones Paranóicos.

El punk barrial de 2 Minutos, de la mano de Walter "El Mosca" Velásquez, también se presentará en las sierras cordobesas. Otros artistas confirmados hasta el momento son Autos Robados, Camioneros, Wayra Iglesias, La Grecia, La Chancha Muda y La Kermesse Redonda.

Las Pastillas del Abuelo, Wos, El Kuelgue y el DJ, músico y productor británico Richie Hawtin son otros de los recientemente confirmados. Ryan, Winona Ryders, La Delio Valdez, Las Pelotas, No Te va a Gustar y Marilina Bertoldi podrán disfrutarse el próximo 6 y 7 de febrero.

Capital Cities, un dúo estadounidense de indie pop, también se hará presente en el Cosquín Rock.

Cómo conseguir tu entrada para el festival

El 29 de julio se pusieron a la venta las entradas, y en menos de 10 minutos, se agotaron las dos primeras etapas, "Yendo" y "Llegando", que consistían más bien en una preventa exclusiva para clientes con BBVA Argentina con hasta 12 cuotas sin interés.

Por el momento, se encuentra habilitada la venta general con todos los medios de pago. Los precios de los abonos para los dos días son: