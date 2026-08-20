El curioso entrenamiento de Jennifer Aniston para mantenerse activa a sus 57 años
La actriz estadounidense mostró en sus redes sociales el método de entrenamiento que adoptó en su vida. Cómo se llama y de qué trata.
Jennifer Aniston mantiene una imagen impactante a sus 57 años con la que sigue siendo una estrella de Hollywood por sus destacadas actuaciones en distintas series y películas. Detrás de esa imagen, la estadounidense lleva un arduo entrenamiento que realiza a diario para mantener, más allá de su figura, su salud física y mental.
Desde hace meses la actriz adoptó en su vida el método Pvolve, una forma menos agresiva de realizar actividad física. La actriz de Friends, halagó en más de una oportunidad este método de entrenamiento que le otorga buenos resultados.
En su cuenta de Instagram, donde suma 44,5 millones de seguidores, dio a conocer distintos entrenamientos que ha realizado en su vida privada. “Antes pensábamos que teníamos que sufrir, que sin dolor no hay ganancia o que el entrenamiento debía durar una hora. Que había que ejercitarse tres veces al día. Con este método, podés empezar de forma suave y tiene un efecto dominó en muchas áreas positivas de la vida”, dijo sobre la actividad.
Con este método, busca cuidar articulaciones y mantener un bienestar a largo plazo que le otorgue tranquilidad en su vida. Entre sus revelaciones en otras entrevistas, reveló que suele entrenar cuatro veces por semanas, apuntando a fortalecer su cuerpo en cardio, fuerza y movilidad.
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