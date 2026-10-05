Mirtha Legrand lleva 17 días internada: qué dice el último parte médico

La conductora ingresó al sanatorio por un cuadro compatible con neumopatía el pasado 18 de septiembre.

Este lunes al mediodía, se conocieron detalles actualizados sobre el estado de salud de Mirtha Legrand , quien continúa internada.

La famosa conductora ya lleva 17 días internada y desde el Sanatorio Mater Dei difundieron un nuevo parte médico.

Cabe recordar que ingresó al sanatorio por un cuadro compatible con neumopatía (afección pulmonar) el pasado 18 de septiembre.

Allí se indica que continúa evolucionando favorablemente en una habitación común y avanza con su rehabilitación kinesiológica.

Asimismo, aclararon que habrá un nuevo parte el próximo miércoles. La diva de 99 años atraviesa una etapa de recuperación de su enfermedad respiratoria con gran éxito.

El motivo por el que Mirtha Legrand sigue internada

En el último parte, se había indicado que Legrand se encontraba en una habitación común, acompañada por sus familiares y bajo "seguimiento kinésico, nutricional y clínico". La internación se mantenía con el objetivo de completar su recuperación y evitar una recaída tras el cuadro respiratorio que motivó su ingreso.

Tanto el parte médico anterior como este último, firmado por el director médico Enrique Echagüe, no se precisó una fecha para el alta.

Cabe recordar que Mirtha ingresó nuevamente al sanatorio el pasado viernes 18 de septiembre, por presentar un cuadro compatible con neumopatía.

Al tratarse de un término abarcativo de varias enfermedades, los síntomas dependen del problema pulmonar que presente cada paciente. Algunas de las manifestaciones de los cuadros respiratorios suelen ser la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada o el cansancio.

Previamente había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal.

Qué le prohibieron a Mirtha Legrand

De acuerdo a la información que brindó Mario Massaccesi, Mirtha habría solicitado que una peluquera y una maquilladora pudieran ingresar a su habitación. La intención, según trascendió, era mantener sus cuidados personales habituales, que forman parte de su imagen pública desde hace décadas, pese a estar internada.

Sin embargo, el pedido fue rechazado por los especialistas que priorizan el cuidado y bienestar de la diva. De igual manera, según trascendió, Mirtha no tendría acceso al teléfono celular durante la noche. Massaccesi reveló además que, durante la noche, le retiran temporalmente el teléfono celular. La medida estaría vinculada a la intensa actividad que Mirtha suele tener con el dispositivo: envía mensajes, se mantiene en contacto con su entorno y sigue de cerca las novedades del mundo del espectáculo.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

La ausencia de Legrand también tuvo impacto en la pantalla de El Trece. Su última emisión al frente de La noche de Mirtha salió al aire el 29 de agosto.

Juana Viale sigue al frente de La Noche de Mirtha y, este sábado, se refirió al estado de salud de su abuela que continúa internada en el Sanatorio Mater Dei desde el pasado 18 de septiembre. La conductora contó que la familia está atenta y que diva sigue muy de cerca cada uno de los programas y hasta le hizo alguna observación.

“La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo”, repitió la conductora frente a la mesa.