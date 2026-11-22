La modelo explicó que los dichos del papá de su hija podrían complicarla a nivel laboral.

Melody Luz volvió a expresar su malestar por los comentarios que Alex Caniggia publica contra otras mujeres del espectáculo. En Storytime (Bondi Live), la bailarina explicó por qué compartió un video llorando y advirtió que los dichos de su pareja podrían perjudicar su carrera y exponer a su hija, Venezia.

El primer descargo llegó a través de sus historias de Instagram, donde pidió que dejaran de enviarle las publicaciones del mediático. “Por favor, no me envíen más las cosas que sube Alex. Yo por algo no lo sigo ”, expresó. Luego agregó: “Me mandan a criarlo cuando yo no soy su mamá”.

En Storytime, junto a Nazarena Vélez y Barbie Vélez, contó que hizo público el conflicto porque sus planteos privados no eran escuchados. Consultada sobre la reacción de Caniggia, respondió: “No, por eso yo subí el video. Porque bueno, si no me escuchás a mí, capaz sí lo hago público ”.

Melody Luz llorando por la misoginia de Alex Caniggia, harta de recibir el efecto revote de los actos de su novio pic.twitter.com/SRuOBRM9z5 — MF (@MundoFamososOk) November 16, 2026

También reconoció que le cuesta comprender su comportamiento: “Capaz yo debería entender más su personaje, no lo sé, pero como no lo comparto, me es difícil entender”. Su principal preocupación, según aseguró, son las consecuencias que esas publicaciones podrían tener en sus oportunidades laborales.

“Yo nada más quiero que no me afecte lo que él diga de Pepita o de quien sea. No quiero que me afecte a mí laboralmente en un futuro”, sostuvo. Y explicó: “Vos no sabés si esta persona en un futuro me quiere para su marca, para un programa”.

Luz cuestionó que Caniggia comparta imágenes familiares y después publique mensajes agresivos. “Yo en mis redes doy otros mensajes completamente distintos a los de él”, señaló. Y planteó: “No sé si me copa que subas un video tierno con nuestra hija y al toque bardees a otra persona, porque la gente no sabe diferenciar”.

Además, advirtió que las repercusiones alcanzan a Venezia, que todavía es menor de edad. “Se come de vuelta los bardeos Venezia, que es una menor de edad que no tiene nada que ver. Entonces ahí digo para qué la mostramos”, sostuvo.

Las críticas de Melody Luz: "Siempre lo hace con mujeres"

Sobre la distancia entre la imagen que tiene de su pareja en la intimidad y la que encuentra en sus redes, fue contundente: “No reconozco la persona que es cada vez que abro su Instagram”. También cuestionó que ataque a mujeres: “No me gusta que siempre lo haga con mujeres. Digo, tenés un montón de hombres con quien meterte”.

Aclaró que las diferencias dieron lugar a conversaciones, pero no a una separación: “No, no problema, pero bueno, sí, muchas charlas, muchas charlas”. Sobre el video, admitió: “No sé si me arrepiento de haber subido el video. Es como que necesité separarme un poco de esa cuestión”.

MELODY LUZ ROMPIÓ EL SILENCIO: “ÉL NO ES ASÍ” pic.twitter.com/1gA9SR5bcR — Bondi (@bondi_liveok) November 20, 2026

El descargo coincidió con una semana importante para su carrera: la bailarina debutó en Sex, la obra a la que buscaba incorporarse desde hacía tiempo. “Y si no quedó claro, lo voy a seguir dejando claro porque yo quiero seguir laburando ”, afirmó. Y cerró: “Yo sí que valgo mucho, porque sé que vengo de abajo”.