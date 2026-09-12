Melody Luz destrozó a Mariana Nannis en sus redes sociales: "no aprenden a decir perdón"

Una nueva declaración de Mariana Nannis volvió a poner en escena el conflicto que mantiene con su hijo Alex Caniggia y, especialmente, con Melody Luz. La bailarina reaccionó en sus redes sociales con tres publicaciones que rápidamente fueron relacionadas con las palabras de la empresaria y en las que habló de orgullo, perdón, maternidad, ausencia y vínculos familiares.

El enfrentamiento entre Nannis y Melody Luz comenzó en 2023, cuando la bailarina estaba embarazada de Venezia, la hija que tuvo con Alex Caniggia. En aquel momento, según habían relatado ellos mismos, Mariana los habría sacado del departamento que compartían en Puerto Madero. Desde entonces, el vínculo entre Alex y su madre permanece distanciado . Además, trascendió que Nannis tampoco habría conocido personalmente a su nieta Venezia. Ahora, una nueva intervención pública de la empresaria volvió a generar repercusiones.

La situación se produjo en medio de la conmoción por la muerte de Samuel “Chiche” Gelblung, quien falleció el miércoles a los 82 años. En las horas posteriores, numerosas figuras recordaron al histórico comunicador. Mariana Nannis fue una de ellas y conversó telefónicamente con Pamela David durante Desayuno Americano, por América. Mientras recordaba a Gelblung, la empresaria también hizo referencia al vínculo que mantiene con sus hijos y al distanciamiento con los mellizos.

Sin embargo, Nannis dejó en claro que su comunicación con el programa tenía como motivo principal la muerte del periodista: “Yo estoy hablando con ustedes porque falleció Chiche”, afirmó. Luego, al diferenciar la situación familiar del dolor provocado por la pérdida de Gelblung, expresó: “A mí el departamento, no el departamento, no ser abuela, no me tuvo llorando ayer toda la noche. Me tuvo llorando que falleció Chiche”.

Los tres mensajes de Melody Luz en redes sociales

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Melody Luz. La bailarina publicó tres historias de Instagram con fondo negro y textos en cursiva, que fueron interpretados como una respuesta indirecta a Nannis. En la primera, hizo referencia al orgullo y a la posibilidad de reconocer los errores: “Algunas ni volviendo a nacer dejan el orgullo de lado y aprenden a decir PERDÓN”.

La segunda publicación estuvo centrada en la maternidad, el tiempo compartido y la presencia de los padres. Aunque no mencionó a nadie de manera explícita, escribió: “Y recuerden que más importante que qué marcas usas es la calidad de tiempo y amor que pasas con tus hijos. No dejarlos a la deriva en su momento más especial. Tener una vida hermosa y ocupada para no ocuparse de otros y mucho menos mentir”.

Finalmente, Melody compartió una fotografía suya bailando y vestida de negro, acompañada por un mensaje en el que reivindicó su presente personal y profesional: “Que orgullo poder decir que no soy perfecta pero que estoy ORGULLOSA de mí misma. De maternar, emprender, trabajar, tener buenos amigos, valores que me hacen no ocuparme de quienes no me interesan! De paso quienes se ocupan de mí tienen contenido”, escribió.

Si bien Melody Luz no nombró directamente a Mariana Nannis en ninguna de las tres historias, la cercanía temporal con las declaraciones de la empresaria hizo que sus seguidores y distintos espacios televisivos interpretaran los mensajes como una nueva respuesta dentro del conflicto familiar.