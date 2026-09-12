Escándalo en Masterchef Kids: Ian Lucas rompió el silencio y disparó para todos lados

Ian Lucas rompió el silencio sobre la polémica que se generó alrededor de su llegada a MasterChef Kids y confirmó que finalmente será jurado del certamen infantil de Telefe. El influencer había sido mencionado inicialmente como posible conductor, pero esa función quedó en manos de Verónica Lozano. Tras varias semanas de versiones sobre una supuesta molestia, explicó que hubo conversaciones para que encabezara el programa, aunque nunca llegó a concretarse un acuerdo formal .

El ganador de MasterChef Celebrity aceptó ocupar un lugar en la mesa evaluadora junto a Germán Martitegui y Maru Botana . La decisión no fue inmediata y se produjo después de algunas idas y vueltas entre su entorno y la producción. La propia Lozano había contado que, cuando le propusieron el proyecto, el creador de contenido ya aparecía como una de las opciones para el jurado y que estaban esperando saber si quería aceptar. Finalmente, el influencer reconsideró la propuesta y decidió sumarse al ciclo.

“Estuve del otro lado y siento que ahora los puedo ayudar y juzgar desde el lado de haber pasado lo que van a vivir ellos ahora ”, explicó al referirse a su nuevo rol. Su experiencia como participante y campeón del formato será uno de los elementos que buscará aprovechar durante las devoluciones. Sin embargo, reconoció que ocupar el lugar de quien evalúa los platos le resulta extraño. “Es raro juzgar” , admitió, consciente de que tendrá que encontrar un equilibrio entre la exigencia propia de una competencia y el hecho de que los protagonistas serán chicos.

La polémica comenzó cuando trascendió que Telefe había decidido que Verónica Lozano condujera MasterChef Kids, pese a que Ian Lucas había sido mencionado previamente como candidato. Según versiones difundidas durante agosto, desde el canal consideraban que todavía no tenía suficiente experiencia para ponerse al frente de una producción de gran exposición. Yanina Latorre había señalado además que existían expectativas diferentes entre el influencer y la emisora sobre el papel que debía ocupar.

Ian contó que se enteró de la designación de Lozano después de regresar de su viaje con Marley por el Mundial 2026. “Cuando terminé de hacer MasterChef hubo una charla y se habló para que fuera el conductor, pero después no hablé más nada”, relató. Tiempo después apareció la posibilidad de integrar el jurado y, aunque inicialmente no aceptó de inmediato, terminó modificando su postura. “Me acomodé y lo voy a hacer. Hago las cosas porque me gustan”, sostuvo, dejando en claro que decidió continuar vinculado al programa.

La sorpresa de Ian Lucas por el nivel de los chicos

La incorporación también tiene un componente estratégico para el tiktoker, ya que buena parte de su audiencia pertenece justamente al público joven al que apunta la nueva edición. “Estoy feliz, la mayoría de mi público es de esa edad así que estoy muy contento”, aseguró. La tercera edición de MasterChef Kids está prevista para comenzar en octubre y contará con 12 chicos de entre 8 y 13 años, según la información difundida sobre la producción.

Pero, más allá de la interna televisiva, Lucas ya puso la atención en el nivel que encontró durante el casting. El influencer sorprendió al hablar de las habilidades de los pequeños participantes y anticipó una competencia exigente: “Quiero que, por más que sea diversión, los nenes se lo tomen en serio”. Incluso fue más contundente al describir lo que vio durante las pruebas y aseguró que los chicos “cocinan tremendo”. Así, el flamante jurado deberá pasar de competir por el título a evaluar a una nueva generación de cocineros.