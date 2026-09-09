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24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity en Telefé: algunos nombres impensados y un nuevo jurado

MasterChef Celebrity se prepara para una temporada que combinará competencia, humor, aprendizaje y dificultades entre participantes, ante un exigente jurado.

Por Julieta Barontini
Quiénes son los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity en Telefé

Quiénes son los 24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity en Telefé

MasterChef Celebrity ya tiene confirmados a los 24 participantes que buscarán conquistar al jurado y quedarse con el título en la nueva temporada de Telefe. Wanda Nara volverá a estar al frente del reality, mientras que Maru Botana se incorporará al jurado junto a Germán Martitegui y Damián Betular.

La nueva edición de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y ya cuenta con su lista definitiva de participantes. Serán 24 figuras provenientes de distintos ámbitos las que aceptaron el desafío de ponerse el delantal y demostrar cuánto saben de cocina.

Wanda conducirá con un jurado renovado

El programa volverá a tener a Wanda Nara como conductora, mientras que el jurado presentará una modificación respecto de temporadas anteriores. Maru Botana ocupará el lugar que dejó Donato de Santis y compartirá sus conocimientos gastronómicos con Germán Martitegui y Damián Betular.

MasterChef Celebrity: la lista de famosos confirmada para la próxima temporada.

MasterChef Celebrity: la lista de famosos confirmada para la próxima temporada.

Actores, músicos, periodistas, deportistas, humoristas e influencers integran un elenco que promete generar todo tipo de situaciones frente a las hornallas. Algunos llegan con experiencia en la cocina, mientras que otros reconocieron que tienen conocimientos limitados y deberán aprender durante la competencia.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity

La lista completa de famosos que formarán parte de la nueva temporada está integrada por:

  • Diego Ramos: actor y conductor que suma la cocina a su trayectoria.
  • Alejandro Lerner: músico que aceptó el desafío pese a reconocer que tiene poca experiencia.
  • Luciana Geuna: periodista de TN que buscará sorprender en el certamen.
  • Paula Trápani: periodista y conductora que llega con ganas de aprender.
  • Hernán Coronel: cantante de Mala Fama, con un perfil diferente para el reality.
  • L-Gante: referente del RKT y una de las figuras que genera expectativa por su vínculo con Wanda Nara.
  • Luck Ra: cantante cordobés de cuarteto que ya participó como invitado y ahora competirá.
  • Lizy Tagliani: actriz y humorista que reconoció manejarse con conocimientos básicos.
  • China Ansa: periodista y conductora de Telefe.
  • Julieta Poggio: influencer, bailarina, actriz y ex Gran Hermano.
  • Grego Rossello: figura del streaming que ahora se convertirá en participante.
  • Edith Hermida: conductora de Bendita, con experiencia en la cocina.

Cómo se completa la lista de celebritys

  • Karina Mazzocco: conductora que se suma al desafío después del final de su ciclo en América TV.
  • Julieta Nair Calvo: actriz que tendrá su primera experiencia en realities.
  • Martita Fort: hija de Ricardo Fort y una de las apuestas que genera expectativa.
  • Pachu Peña: histórico humorista que aportará su estilo al programa.
  • Nazareno Casero: actor con conocimientos gastronómicos.
  • Sebastián Presta: humorista que ya mostró sus primeras pruebas culinarias en redes.
  • Pablo Migliore: exarquero de Boca y San Lorenzo.
  • Rocío Robles: modelo y periodista deportiva que regresará a los realities.
  • Morena Beltrán: periodista deportiva de ESPN que afrontará un desafío fuera del fútbol.
  • Martín “Campi” Campilongo: actor y humorista con experiencia en cocina.
  • Pablo Giralt: reconocido relator de fútbol que se animará a un terreno desconocido.
  • Elizabeth Vernaci: “La Negra” aceptó el desafío y promete sumar su particular personalidad al reality.

Con este variado grupo de participantes, MasterChef Celebrity se prepara para una temporada que combinará competencia, humor, aprendizaje y las inevitables dificultades de cocinar bajo la presión de un jurado exigente.

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