24 participantes confirmados de MasterChef Celebrity en Telefé: algunos nombres impensados y un nuevo jurado
MasterChef Celebrity se prepara para una temporada que combinará competencia, humor, aprendizaje y dificultades entre participantes, ante un exigente jurado.
MasterChef Celebrity ya tiene confirmados a los 24 participantes que buscarán conquistar al jurado y quedarse con el título en la nueva temporada de Telefe. Wanda Nara volverá a estar al frente del reality, mientras que Maru Botana se incorporará al jurado junto a Germán Martitegui y Damián Betular.
La nueva edición de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma y ya cuenta con su lista definitiva de participantes. Serán 24 figuras provenientes de distintos ámbitos las que aceptaron el desafío de ponerse el delantal y demostrar cuánto saben de cocina.
Wanda conducirá con un jurado renovado
El programa volverá a tener a Wanda Nara como conductora, mientras que el jurado presentará una modificación respecto de temporadas anteriores. Maru Botana ocupará el lugar que dejó Donato de Santis y compartirá sus conocimientos gastronómicos con Germán Martitegui y Damián Betular.
Actores, músicos, periodistas, deportistas, humoristas e influencers integran un elenco que promete generar todo tipo de situaciones frente a las hornallas. Algunos llegan con experiencia en la cocina, mientras que otros reconocieron que tienen conocimientos limitados y deberán aprender durante la competencia.
Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity
La lista completa de famosos que formarán parte de la nueva temporada está integrada por:
- Diego Ramos: actor y conductor que suma la cocina a su trayectoria.
- Alejandro Lerner: músico que aceptó el desafío pese a reconocer que tiene poca experiencia.
- Luciana Geuna: periodista de TN que buscará sorprender en el certamen.
- Paula Trápani: periodista y conductora que llega con ganas de aprender.
- Hernán Coronel: cantante de Mala Fama, con un perfil diferente para el reality.
- L-Gante: referente del RKT y una de las figuras que genera expectativa por su vínculo con Wanda Nara.
- Luck Ra: cantante cordobés de cuarteto que ya participó como invitado y ahora competirá.
- Lizy Tagliani: actriz y humorista que reconoció manejarse con conocimientos básicos.
- China Ansa: periodista y conductora de Telefe.
- Julieta Poggio: influencer, bailarina, actriz y ex Gran Hermano.
- Grego Rossello: figura del streaming que ahora se convertirá en participante.
- Edith Hermida: conductora de Bendita, con experiencia en la cocina.
Cómo se completa la lista de celebritys
- Karina Mazzocco: conductora que se suma al desafío después del final de su ciclo en América TV.
- Julieta Nair Calvo: actriz que tendrá su primera experiencia en realities.
- Martita Fort: hija de Ricardo Fort y una de las apuestas que genera expectativa.
- Pachu Peña: histórico humorista que aportará su estilo al programa.
- Nazareno Casero: actor con conocimientos gastronómicos.
- Sebastián Presta: humorista que ya mostró sus primeras pruebas culinarias en redes.
- Pablo Migliore: exarquero de Boca y San Lorenzo.
- Rocío Robles: modelo y periodista deportiva que regresará a los realities.
- Morena Beltrán: periodista deportiva de ESPN que afrontará un desafío fuera del fútbol.
- Martín “Campi” Campilongo: actor y humorista con experiencia en cocina.
- Pablo Giralt: reconocido relator de fútbol que se animará a un terreno desconocido.
- Elizabeth Vernaci: “La Negra” aceptó el desafío y promete sumar su particular personalidad al reality.
Con este variado grupo de participantes, MasterChef Celebrity se prepara para una temporada que combinará competencia, humor, aprendizaje y las inevitables dificultades de cocinar bajo la presión de un jurado exigente.
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