La muerte de Chiche recordó uno de los momentos que quedó grabado a fuego en la historia del conductor: el día que publicó una foto de la Chiqui en la playa y fue un éxito.

La foto de Mirtha Legrand que publicó Chiche Gelblung en 1981 y provocó años de pelea y la furia de la conductora

La muerte de Chiche Gelblung , de 82 años, hizo recordar distintos momentos históricos que protagonizó el conductor televisivo y radial en su trayectoria, en los cuales prevaleció su fuerte postura a la hora de relacionarse con compañeros de trabajo u otras figuras del espectáculo . Su carácter hizo que más de un momento quede en el recuerdo del público.

Ante la muerte confirmada este miércoles por la mañana, se recordó un momento que quedó grabado a fuego: el día que publicó una foto de Mirtha Legrand en la playa que hizo estallar a la histórica conductora que actualmente atraviesa una internación.

Las relaciones personales quedaron a un lado durante la carrera de Chiche , quien priorizó siempre la noticia por encima del vínculo personal con las figuras . No importaba quien sea que esté involucrado en la noticia.

En 1981, la revista Gente publicó fotos de la Chiqui recostada en la playa y luciendo un traje de baño. A su lado, el marido de la conductora. Esos retratos fueron publicados luego de la aprobación de Chiche, un acto que generó una furia particular de la conductora debido a que esas imágenes no eran de su gusto, y no fueron eliminados tras el pedido expreso de la famosa a los dueños de la revista.

Por esa publicación que tuvo récord de ventas, desencadenó un distanciamiento fuerte entre las partes. Durante una entrevista con Caras TV, explicó el contexto de esas imágenes: "Fue fuerte la foto. Ella se veía gorda, con algo de celulitis. Es algo normal, es un ser humano", dijo y agregó: "A mí no me pareció tan terrible. Reconozco que, si hubiera tenido más edad, lo habría pensado mejor, pero yo tenía 25 años".

25 años más tarde de ese momento, principalmente en 2006, fue invitado por la chiqui para almorzar junto a ella.

"Ella se enojó, yo no. Mirtha no estaba tan enojada porque seguimos hablando. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con ella", dijo sobre las diferencias con la conductora.

La despedida de Rodrigo Lussich a Chiche Gelblung, quien renunció a trabajar con él tras una pelea: "Lo quise, lo padecí, lo sufrí"

La muerte de Chiche Gelblung, de 82 años, sacudió al mundo del espectáculos por la pérdida de una figura que durante muchos años brilló y marcó una era tanto en la televisión como la radio. Ante esta noticia conocida este miércoles por la mañana, el mundo de la farándula se hizo eco generando fuertes repercusiones.

En medio del cariño por su figura, algunas figuras que caminaron junto a él en el ámbito laboral destacaron la forma dominante y el carácter fuerte que solía tener, lo que generaba ruido en algunas personas.

A horas de haberse conocido la muerte, el periodista Rodrigo Lussich lanzó un escrito en las redes sociales donde lo despidió con un texto en el que también destacó los enfrentamientos que supieron tener.

El mensaje de Lussich por la muerte de Chiche Glblung

"Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo", comenzó escribiendo en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

Por otra parte, escribió: "No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos".