Internaron a Mirtha Legrand y hay preocupación por su salud

La diva de 99 años no pudo grabar su programa el pasado sábado por un problema respiratorio. Qué dicen los médicos.

Mirtha Legrand atraviesa un complicado cuadro de salud que obligó, en las últimas horas, a que la conductora de El Trece quedara internada en la clínica porteña Mater Dei. La diva que cumplirá 100 años en febrero próximo se ausentó el pasado fin de semana de la conducción de su tradicional programa por una gripe.

"Está internada Mirtha Legrand. El viernes no pudo realizar su programa. Se habló, en principio, de una bronquitis", reveló Analía Franchín en A la Barbarossa , Telefe. "Se cree que la internación es preventiva", agregó la periodista sobre el cuadro de salud de la conductora.

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Al iniciar la transmisión, Viale explicó con naturalidad el motivo de la sustitución y confirmó que “la abuelita está con gripe”, transmitiendo calma al público.

Durante la apertura, la conductora abordó el estado de la diva con un toque humorístico al señalar que “se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, para inmediatamente aclarar entre risas: “Mentira, todos son medicamentos”. Con estas palabras se confirmó que la figura televisiva permanece en su domicilio cumpliendo con el reposo y las indicaciones médicas correspondientes.

El antecedente de Mirtha Legrand

El episodio guarda similitud con lo ocurrido meses atrás, cuando una bronquitis alejó a Legrand de la pantalla durante varias semanas y la obligó a guardar cama debido a complicaciones en su voz. En aquella oportunidad, tras su reaparición pública, la propia conductora expresó su agradecimiento hacia Viale por haber tomado el mando del espacio. En esta ocasión el esquema volvió a repetirse a la espera del alta médica.