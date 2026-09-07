La conmovedora fantasía argentina que conquista Netflix con Diego Peretti y Cazzu: cuál es la película filmada en el "fin del mundo"

Con el imponente paisaje de Ushuaia de fondo , esta película de realismo mágico se convirtió en lo más visto de la plataforma.

La película "Risa y la cabina del viento" es furor en Netflix y se convirtió en uno de los estrenos argentinos más comentados. Protagonizada por la cantante de trap, Cazzu , en su debut cinematográfico y el reconocido actor, Diego Peretti , la película es señalada como una de las grandes apuestas del año dentro de la plataforma de la N Roja.

La película, dirigida por Juan Cabral , llega al catálogo luego de su paso por festivales internacionales y tras una recepción positiva por parte de la crítica, que destacó su propuesta sensible y su estética ligada al realismo mágico.

La trama de la película se sitúa en Ushuaia y sigue la historia de Risa , una niña de diez años que vive con su madre en un entorno aislado. En medio de su rutina cotidiana, la protagonista encuentra una antigua cabina telefónica abandonada que se convierte en el punto de partida de un misterio inesperado.

A partir de ese hallazgo, Risa comienza a recibir mensajes de personas fallecidas que aún tienen asuntos pendientes, lo que la lleva a involucrarse en historias atravesadas por la pérdida, la memoria y los vínculos que trascienden el tiempo. Con una mezcla de fantasía, sensibilidad y drama, la película propone una mirada profundamente emocional sobre el duelo y la infancia, apoyándose en la fuerza de sus paisajes patagónicos y en una narrativa poética.

El film explora cómo las conexiones humanas pueden persistir incluso después de la muerte, construyendo una historia que apunta tanto a lo íntimo como a lo universal. El estreno refuerza la estrategia de Netflix de seguir apostando por producciones locales con proyección internacional, especialmente aquellas que combinan historias originales con un fuerte arraigo cultural.

En ese sentido, Risa y la cabina del viento aparece como una de las apuestas más fuertes del año dentro del catálogo argentino, con potencial para convertirse en una de las películas más vistas de la plataforma.

El elenco de Risa y la cabina del viento

Cazzu

Diego Peretti

Joaquín Furriel

Elena Romero

Graciela Borges

Babasónicos le pone música a la película de Cazzu

El drama con aspectos sobrenaturales cuenta con una banda sonora a cargo de Babasónicos. La conexión entre el film y la banda de rock argentina es evidente, dado que su protagonista comparte el nombre con uno de los hits más populares de la agrupación, "Risa".

Esta no es la primera vez que la banda liderada por Adrián Dárgelos se embarca en la composición de la banda sonora de un film: en Las mantenidas sin sueño (2005) compusieron todas las canciones que aparecen en la película. Por su lado, Cabral ha dirigido numerosos videos de Babasónicos.

De esta manera, el filme se posiciona como una de las favoritas del público a la hora de elegir alguna película para mirar durante este invierno. Con las críticas a su favor y los números de reproducción en pleno crecimiento, se perfila para ser la producción del año para el cine nacional.