Se aburrió de las canas: el nuevo look de Carla Conte

La actriz pasó por la peluquería y le hizo retoques a su cabellera. Cómo fue el proceso y cuál fue el resultado.

Durante años, Carla Conte optó por lucir las canas naturales que nacían en su cabello , manteniendo un look y estilo que la destacaban e incluso habían formado una identidad en la actriz. Pero, sin embargo, en las últimas horas decidió patear el tablero y hacer cambios en su estética .

En las últimas horas visitó la peluquería para renovar por completo su cabellera, en un proceso que quedó grabado por las cámaras. A su cabello , le dio un toque particular: matices grises, castaños y algunos reflejos claros que le dieron una estética particular.

Fue Bebe Sanders quien estuvo a cargo de la renovación de look , en el cual tuvo que afrontar un proceso particular para hacer que los colores puedan compartir espacio.

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“Eligió un cambio que juega con sus propias canas y las convierte en parte del look”, dijo la peluquera y agregó: "Como no viene todos los meses a la pelu, buscamos una propuesta que se adapte a ella, sea práctica de mantener y, al mismo tiempo, le dé un cambio y mucha luz al cabello. Porque no siempre se trata de tapar las canas, sino de aprender a potenciarlas y hacerlas parte del estilo".

En 2021, la actriz había decidido no utilizar tinturas sistemáticas para sus canas debido a que le teñirse de forma continua le generaba cansancio. Más allá de la tintura, el cambio de look no cambió drásticamente en su color.

El nuevo look de Camila Deniz y el contundente mensaje que dejó en redes

Camila Deniz, la ex participante de Cuestión de Peso y hermana de Thiago Medina, decidió dar un giro a su imagen y compartió el resultado de su visita al salón de belleza con sus seguidores en Instagram. La influencer eligió un tono de cabello más claro y mostró su nuevo look con una serie de fotos.

La creadora de contenido aprovechó la ocasión para abrirse sobre su presente personal y profesional. En su publicación, la hermana del ex Gran Hermano no solo mostró el cambio estético, sino que también dejó una reflexión sobre el trabajo en redes sociales y la exposición que implica.

El posteo de Camila Deniz

Hasta ahora, Camilota, como se la conoce en las redes, solía lucir el cabello en tonos castaños, pero esta vez optó por una tonalidad más clara para renovar su estilo. Frente al espejo de la peluquería, posó y compartió el proceso con sus seguidores. Junto a las imágenes, la influencer escribió: “Mi contenido, mi trabajo y mi esencia”, dejando en claro que su identidad va más allá de la apariencia.

En su extenso mensaje, Deniz habló sobre los desafíos de dedicarse a las redes y la exposición constante a comentarios. “Ser creadora de contenido también significa estar expuesta a opiniones, comentarios y, a veces, situaciones que pueden afectar injustamente nuestra imagen”, expresó. La exconcursante del reality de salud remarcó que, pese a las situaciones difíciles, prefiere enfocarse en lo que disfruta y mantener la transparencia con sus seguidores. “Yo elijo seguir haciendo lo que amo: crear, compartir y trabajar con transparencia”, afirmó.

La influencer también se refirió a la posibilidad de quedar envuelta en peleas públicas y fue contundente: “No necesito entrar en conflictos ni hablar mal de nadie para demostrar quién soy. El tiempo, mi contenido y las personas que me siguen y me conocen hablan por mí”. Sobre el cierre de su publicación, Camila agradeció el apoyo que recibe a diario tanto en sus proyectos laborales como en su vida personal. “Gracias a todos los que están, apoyan, comparten y confían en mi trabajo. Siempre voy a elegir crecer desde el respeto y mantenerme fiel a quien soy”, concluyó.