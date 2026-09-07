Wanda Nara explicó qué decisión tomó respecto de las imágenes que le enviaba a su ex pareja y la respuesta sorprendió a todos.

Wanda Nara contó lo que hizo con las fotos hot que le mandaba a Mauro Icardi "por miedo a que se filtren"

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena después de abrir una caja de preguntas en Instagram y responder sin filtros algunas de las consultas que le hicieron sus seguidores. Entre cuestiones relacionadas con su familia, sus próximos proyectos y su carrera artística, la conductora sorprendió al contar qué decisión tomó con las fotos hot que en el pasado le enviaba a Mauro Icardi .

La mediática aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas para compartir algunos detalles de su presente. Una de las consultas estuvo relacionada con sus hijos y sus planes para los próximos días. Wanda explicó que actualmente los chicos se encuentran con sus respectivos padres y adelantó que se prepara para viajar: "Los nenes con Max estos días y las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo super bien, haciendo valijas". Junto a la respuesta, agregó el emoji de un avión, dejando entrever que tiene un viaje en agenda.

También hubo espacio para hablar de televisión. Ante la pregunta sobre el comienzo de MasterChef Celebrity, Wanda reconoció que espera con entusiasmo el regreso del programa y anticipó que falta menos de lo que muchos imaginan: "Menos de lo que imaginan" .

Su faceta musical también apareció entre las consultas. Sin embargo, la conductora aclaró que por el momento no tiene planes concretos vinculados con la música. "Música por ahora no, tengo otros proyectos pendientes", explicó. Además, compartió una fotografía de su cocina luego de que uno de sus seguidores se lo pidiera.

¿Qué hizo con las fotos hacia su ex?

Pero la respuesta que rápidamente concentró la atención fue la relacionada con el contenido íntimo que alguna vez intercambió con su expareja. Frente a una pregunta sobre las fotos hot que tenía en su celular, Wanda contó que decidió anticiparse a una posible filtración y encontró una manera de monetizar ese material: "Hace tiempo subí a Only todas las fotos hots que le mandaba a mi ex", contó.

Luego explicó cuál fue el motivo detrás de esa determinación: "por miedo a que se filtren preferí anticiparme y hacerlas dinero". Además, lejos de dejar la declaración solamente en palabras, Wanda acompañó la historia con un enlace para acceder a su cuenta personal de la plataforma para adultos.

La confesión generó una inmediata repercusión entre sus seguidores y provocó todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunas de las reacciones que circularon fueron: "Esta claro que Wanda no da puntada sin hilo", "Sabe monetizar casi todo en su vida" y "Admirable estrategia de marketing".