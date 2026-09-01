Ana Rosenfeld reveló qué pasó durante el casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Entró Maxi López y se metió a la casa”

Insólito: qué hizo Maxi López en la mañana siguiente de la boda de Wanda y Mauro

Aunque en los últimos tiempos Wanda Nara y Maxi López lograron dejar atrás buena parte de sus enfrentamientos, una de las etapas más conflictivas de su separación volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez fue Ana Rosenfeld quien recordó un episodio ocurrido durante la noche de bodas de la mediática con Mauro Icardi y reveló detalles hasta ahora desconocidos para parte del público.

La abogada habló en LAM y reconstruyó lo que, de acuerdo con su versión, ocurrió durante la madrugada posterior al casamiento de Wanda e Icardi, celebrado en Buenos Aires. Según relató, recibió un llamado de la empresaria mientras todavía se desarrollaban los festejos: “El día del casamiento de Wanda y Mauro, a eso de la madrugada me llama ella y me dice que fuera hasta Santa Bárbara”, le contó Rosenfeld a Ángel de Brito.

El pedido de Wanda habría estado relacionado con el ingreso de su exmarido a una de sus propiedades . De acuerdo con la explicación de la letrada, el sistema de seguridad de la vivienda todavía no había sido actualizado y López habría utilizado sus datos biométricos para acceder: “Con la huella, porque todavía Wanda no había cambiado el sistema de seguridad, entró Maxi y se metió a la casa”, aseguró Rosenfeld durante la entrevista.

La causa judicial Wanda y Maxi que se inició tras el episodio

El ingreso a la propiedad no quedó solamente como una disputa familiar, sino que, según recordó la abogada, terminó derivando en una investigación judicial: “De ahí tuvo una causa de usurpación por meterse en la noche de bodas”, afirmó Rosenfeld, al referirse al episodio que volvió a enfrentar a Wanda y Maxi en los tribunales.

La letrada también mencionó otro conflicto ocurrido en torno a la misma propiedad. Según su relato, uno de los abogados de López habría sido señalado por intentar forzar la cerradura de la vivienda mientras Wanda había salido a buscar a sus hijos al colegio.

Por aquel entonces, la empresaria utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente lo ocurrido y defender su posición frente a la situación: “Lograron ingresar en un barrio privado, en una casa privada, sin ningún aviso, sin ninguna documentación. ¡Esa casa es de mis hijos! Acá tienen las pruebas de la usurpación”, había escrito en abril de 2015.

Ana Rosenfeld cuestionó los dichos de Maxi López

Durante la misma entrevista, Rosenfeld también respondió a algunas declaraciones recientes realizadas por Maxi López en PH: Podemos Hablar. La abogada rechazó la versión del exfutbolista respecto de las dificultades que habría tenido para mantener contacto con sus hijos y negó que hubiera existido una denuncia por violencia de género: “Mintió que él no podía ver a sus hijos y además, nunca fue denunciado por violencia”, sostuvo la letrada.

Las declaraciones vuelven a poner bajo la lupa una de las separaciones más mediáticas del espectáculo argentino y una historia marcada durante años por disputas familiares, judiciales y económicas. En ese contexto, el relato de Rosenfeld recuperó un episodio ocurrido hace más de una década que todavía forma parte de la conflictiva historia entre Wanda Nara y Maxi López.