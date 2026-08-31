Wanda y Maxi López se pelearon por las redes: ¿se terminó la paz?

La tregua entre Maxi López y Wanda Nara llegó a su fin después de un nuevo cruce público que comenzó con una revelación del exfutbolista en PH, Podemos Hablar . Durante su participación en el programa de Andy Kusnetzoff, López recordó algunas experiencias relacionadas con las fiestas a las que asistió durante su etapa en Rusia y sus declaraciones provocaron una fuerte reacción de su exesposa.

La empresaria utilizó sus historias de Instagram para cuestionar el relato y dejó entrever que esas situaciones podrían haber ocurrido mientras ambos estaban casados. Frente a la repercusión que tomó el tema, López decidió aclarar su versión y sostuvo que los episodios habían sucedido antes de conocer a Wanda.

El exdelantero realizó su descargo en Instagram y comenzó por remarcar que no suele exponer cuestiones personales: “No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió, utilizando el segundo nombre de Nara.

Qué había contado Maxi López sobre las fiestas en Rusia

Durante su paso por el ciclo de Telefe, López sorprendió al contar detalles sobre las particulares fiestas que conoció mientras vivía en Rusia: “Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”, relató.

Ante una pregunta de Kusnetzoff, profundizó sobre el tipo de encuentros a los que había asistido: “Había dominadoras, había de todo. Tanto para el femenino como para el masculino”. También explicó que algunos de esos lugares funcionaban en espacios subterráneos y que allí “se abría un mundo increíble”. Incluso recordó una situación incómoda con una persona que “le gustaba la violencia y aplicaba violencia”: “Cuando me sacudió… Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”.

La respuesta de Wanda Nara y el nuevo descargo de López

Las declaraciones provocaron la reacción inmediata de Wanda, quien escribió en sus historias: “Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”.

Luego agregó: “Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”. La empresaria también compartió un mensaje dirigido a otras mujeres: “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

López respondió de manera contundente y volvió a remarcar que los hechos no habían ocurrido durante su matrimonio: “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”. Además, decidió poner un límite al enfrentamiento: “Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”. Finalmente, hizo referencia de manera indirecta a la separación de Wanda y Mauro Icardi: “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”. Y cerró su mensaje con una frase contundente: “Yo elegí seguir adelante”.