Wanda Nara mostró su lucha contra la leucemia: "mi tratamiento que mucho no comparto con ustedes"

Wanda Nara mostró parte de su tratamiento contra la leucemia , algo poco común en sus redes sociales, y conmovió a sus seguidores.

Wanda Nara volvió a compartir con sus seguidores un aspecto íntimo de su vida que suele mantener alejado de las redes sociales. La conductora publicó un video en Instagram en el que dejó ver parte del tratamiento y los controles médicos que realiza desde hace tres años, luego de conocer su diagnóstico de leucemia.

La mediática acompañó las imágenes con una breve reflexión y explicó que se trataba de una jornada de control relacionada con su tratamiento: "Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes", escribió Wanda junto al video que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

En la grabación puede observarse uno de los procedimientos a los que se sometió durante la jornada. Wanda aparece con el brazo extendido y la palma de la mano hacia arriba, mientras una enfermera, utilizando guantes descartables, realiza una extracción de sangre con una jeringa. La escena también permite ver sobre la mesa distintos elementos utilizados durante el procedimiento, entre ellos tubos de ensayo, algodón y cinta adhesiva para realizar los vendajes. Según se observa en las imágenes, la extracción se realizó por tercera vez durante el control.

Cuándo Wanda Nara conoció su diagnóstico

La conductora recibió el diagnóstico en 2023, después de realizarse estudios de rutina antes de emprender un viaje. Los análisis fueron realizados en el sanatorio Los Arcos y mostraron distintos valores alterados en sangre que llevaron a los especialistas a solicitar nuevos estudios.

Posteriormente, Wanda se sometió a estudios de médula ósea en la Fundación FUNDALEU. Los resultados de esas pruebas no fueron alentadores y permitieron avanzar en el diagnóstico. La noticia comenzó a circular rápidamente en los medios de comunicación y generó una fuerte repercusión. Sin embargo, fue Wanda quien tiempo después decidió confirmar públicamente el nombre de la enfermedad que le habían diagnosticado. En octubre de 2023, reveló a través de sus redes sociales que padecía "leucemia mieloide crónica".

Desde entonces, sus apariciones públicas vinculadas con su estado de salud fueron relativamente escasas. La conductora eligió mantener en reserva buena parte de este proceso y pocas veces mostró detalles de los controles que realiza. Ahora, con este nuevo video, Wanda decidió abrir nuevamente una pequeña ventana hacia ese aspecto de su vida cotidiana. Sin brindar mayores detalles médicos, dejó registrado uno de sus controles y permitió que sus seguidores conocieran parte del tratamiento que continúa llevando adelante.