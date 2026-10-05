Picante respuesta de Daniela Christiansson cuando le preguntaron por el vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

La sueca, pareja del exfutbolista, habló sobre la relación que tiene Maxi con la empresaria. La clave para no tener una relación tóxica.

Maxi López y Wanda Nara supieron volver a reflotar el vínculo que tuvieron. No aquella relación amorosa que tuvo como fruto la llegada de varios hijos pero terminó en un escándalo por la "icardeada" protagonizada por la empresaria, sino que volvieron a conectar como familia pero sin tener un título que los una directamente. El fin es claro: mantener una buena relación para hacer más amable el presente de sus hijos.

En el medio de este intercambio público entre ambas figuras, que no dudan en lanzar dardos en todas las direcciones sobre la relación amorosa que tuvieron, está Daniela Christiansson , la actual pareja del exfutbolista. En las últimas horas la sueca fue contundente al revelar en sus redes sociales cómo afronta esta situación y no dejó dudas.

“¿No te da celos Maxi y Wanda? ¿O cómo manejás la situación? Yo no sé si me la aguantaría...“, le preguntó un usuario de la red social Instagram para sobre esta situación. Sin esquivar la consulta, fue contundente: “No me meto. Lo manejan ellos. No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos porque nunca me pasó. Me parece que la relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas”.

Qué dijo sobre los rumores de una crisis con su pareja

"Es todo mentira”, respondió junto a un emoji de corazón rojo y una foto que los muestra juntos y sosteniendo la etapa de enamoramiento. Por otra parte, agregó: “Lo extraño muchísimo. Ni él sabe cuánto es mi ancla”.

Sobre la distancia, alegó: “Es cuestión de costumbre. Aunque cada vez que pasamos tiempo juntos, se nos parte el corazón cuando llega el momento de separarnos. Pero ya estamos llegando al final de este período y pronto vamos a volver a vivir todos juntos”.

Con todo el contexto, habló sobre cómo hacen para que la relación no sea tóxica: “Creo que se trata de tener respeto, límites claros y mucha comunicación. Sobre todo, saber cuándo dar espacio y no controlar al otro”.

Qué dijo sobre la maternidad

“Estoy muy feliz así. Maxi ya tiene cinco y la verdad es que a veces me da mucha pena no poder dedicarles más tiempo a cada uno. El típico mommy guilt. Así estamos perfectos. Aunque amo tener hijos y amo ser mamá”, dijo cuando le preguntaron si le gustaría tener más hijos.

Para cerrar, contó cómo hace para estar tanto tiempo lejos de su pareja: “No es fácil, pero tratamos de acompañarnos y estar muy presentes a pesar de la distancia. Por el resto, me organizo y pido ayuda. Trato de estar con mis hijos durante el día y hago la mayoría de las cosas cuando duermen. Tengo a mi familia muy cerca y, durante los primeros 6 meses de vida de Lando, tuve una chica viviendo con nosotros que me ayudó muchísimo".