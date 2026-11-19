El hijo de Marcos Camino, acordeonista de la banda santafesina, rompió el silencio en las redes sociales y agradeció el acompañamiento de los fans.

A una semana de la muerte de Marcos Camino , fundador de Los Palmeras, su hijo eligió romper el silencio y contar cómo vive el duelo. "Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor", reconoció Marcos Camino Jr. en un posteo que compartió con sus seguidores en su perfil de Instagram.

El joven aprovechó para agradecer la muestra de cariño y mensajes de los seguidores de la banda santafesina. "Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto", agregó.

Sin embargo, un párrafo llamó la atención sobre todo porque se refirió puntualmente a la muerte de su papá a los 76 años. “ A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas. Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar . Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”, dijo contundente.

En otro momento, Camino confirmó que continuará en el grupo de cumbia en honor a su padre quien "dejó todo y entregó su alma" por la banda que tiene más de 50 años de historia. “Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por @lospalmerasoficial, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”, aseguró.

“Gracias por estar, por acompañarme y por hacerme sentir tanto cariño en un momento en el que realmente lo necesito. De corazón, gracias a todos”, finalizó su posteo en las historias de Instagram.

Captura: @marcoscaminook

De qué murió Marcos Camino, fundador de los Palmeras

Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras, murió este martes a los 76 años. Según las pericias policiales, el acordeonista decidió quitarse la vida en su estudio de grabación, ubicado en calle Alvear al 4900, en el corazón de barrio Candioti Norte de Santa Fe.

Según el parte policial, el operativo se inició a partir de un aviso del Centro de Emergencias 911 por un presunto suicidio. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que se identificó como cuñada del músico.

“Informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir, por lo que acercan al lugar junto con un empleado para poder abrir el galpón y al ingresar observan al masculino colgado de una estructura de hierro con una soga”, informaron fuentes policiales en diálogo con TN.