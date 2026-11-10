Murió Marcos Camino, el fundador y referente de Los Palmeras.

El histórico acordeonista tenía 76 años y fue encontrado sin vida este martes en su estudio de grabación. Su muerte conmociona al mundo de la música tropical.

La música tropical argentina está de luto. Este martes falleció Marcos Camino, acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras , a los 76 años. Según las primeras pericias policiales, el músico se habría quitado la vida en su estudio de grabación, ubicado en calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe .

Camino fue encontrado pasadas las 16 de este martes en el domicilio, que funcionaba como espacio de trabajo. La noticia generó una profunda conmoción entre sus colegas y los seguidores de la música tropical.

Este año, el histórico acordeonista había anunciado su salida de Los Palmeras por motivos de salud, según él mismo había explicado. La decisión llegó un año después de la desvinculación de Rubén «Cacho» Deicas , un episodio que marcó un quiebre en la sociedad artística que había sostenido al grupo durante décadas.

Durante más de 50 años, Camino fue una pieza fundamental de la banda. Con su acordeón como sello distintivo, participó de la construcción de un repertorio que convirtió a Los Palmeras en uno de los máximos exponentes de la cumbia santafesina.

La salida de Cacho Deicas y un quiebre que lo afectó profundamente

El alejamiento de Marcos Camino de Los Palmeras se produjo un año después de la desvinculación de Rubén «Cacho» Deicas, con quien compartió durante décadas el liderazgo artístico de la banda. En septiembre del año pasado, el acordeonista había reconocido que la ruptura con su histórico compañero lo había afectado profundamente.

"Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años", expresó Camino en declaraciones a la Televisión Pública.

Pese a las diferencias que atravesó la agrupación, Los Palmeras habían alcanzado una proyección nacional e internacional. Uno de los momentos más recordados de esa trayectoria fue su presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019, disputada entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, un espectáculo que llevó la cumbia santafesina a una audiencia internacional.

Quién era Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

Marcos Camino se incorporó al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Desde entonces, fue protagonista del crecimiento de una formación que trascendió las fronteras de Santa Fe y alcanzó reconocimiento nacional e internacional.

A lo largo de más de cinco décadas, participó de numerosos escenarios, discos y canciones que forman parte de la identidad musical argentina. Junto a Cacho Deicas conformó una de las duplas más representativas de la música tropical del país.

Además de su papel como acordeonista, Camino tuvo un rol central en la dirección y el desarrollo de Los Palmeras. Su trayectoria lo convirtió en un referente para distintas generaciones de músicos y seguidores de la cumbia.

Su muerte generó una profunda tristeza en Santa Fe y en todo el país, donde el nombre de Los Palmeras está asociado a la fiesta, la música popular y una parte de la identidad cultural de la región.