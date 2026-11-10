Eduardo Costantini rompió el silencio sobre el conflicto por el apellido con su ex: explicó qué es lo que quiere.

El empresario, Eduardo Costantini , decidió iniciar un litigio contra su exmujer y madre de cinco de sus hijos, Teresa , para que ella deje de usar su apellido de casada.

Según el relato de Elina Costantini , su actual esposa, el empresario quiere que solo lleven su apellido sus descendientes y ella. Ahora, es él quien explicó su decisión.

Para el ciclo Conversaciones de La Nación, Eduardo Costantini reflexionó sobre el futuro de su apellido, no solo a nivel profesional sino personal, teniendo en cuenta el drama que está atravesando con Teresa . "El legado Costantini no lo tiene que tener nadie", dijo el empresario, haciendo referencia a que quiere respetar a su hermanos y familiares y ese es el motivo por el que el MALBA no lo lleva en su nombre.

Eduardo explicó la decisión de iniciar el conflicto legal contra Teresa: "A nivel individual yo deseo defender la identidad, la mía y de mi familia. Elina Costantini, Eduardo Costantini, Khalo Costantini y, además tengo otros hijos. Lo que yo hago no es con el sentido de herir a nadie, sino por el amor a mi familia".

Cabe destacar que, si bien Eduardo mencionó a sus otros hijos como un conjunto, hizo fuerte énfasis en Elina y Khalo. Su mujer actual había hecho referencia a que este problema con Teresa por el apellido Costantini había sido decisión exclusiva de su marido y ella había optado por apoyarlo hasta el final.

Elina Costantini se refirió a los rumores de amarre a su marido

La modelo Elina Costantini protagonizó un particular momento en PH: Podemos Hablar cuando Sol Pérez le preguntó si alguna vez había recurrido a la famosa “agua de tanga” para enamorar a su marido, el empresario Eduardo Costantini. La consulta sorprendió a la modelo, que primero aseguró no saber de qué le estaban hablando y después respondió con ironía.

Todo comenzó cuando ambas estuvieron cara a cara en “el punto de encuentro” que propone Andy Kusnetzoff en su programa. Sin dudarlo, la panelita de Gran Hermano hizo mención a los comentarios y versiones que suelen circular alrededor de la relación entre la modelo y el empresario.

“Se cuestiona mucho tu vínculo, cómo empezó, se habla de absolutamente todo, de brujería, de esto y lo otro...”, dijo a modo de introducción Sol Pérez. Sin embargo, Elina Costantini evitó entrar en polémicas y respondió que simplemente se “cuelgan” de ella y lamentó que no la mencionen por sus distintos proyectos, como su exposición dedicada a Frida Kahlo en el MALBA.

El ida y vuelta con Sol Pérez

Después de escucharla, Sol Pérez insistió y le preguntó si todos esos trascendidos en algún momento la afectaron y recibió la misma contestación porque Elina Costantini se limitó a decir que entiende el juego mediático y la tiene sin cuidado el qué dirán. Al ver que seguía esquivando el tema, Sol fue todavía más directa y lanzó: “Como a él se lo ve tan enamorado, mucha gente dice ‘no, lo que pasa es que hizo agua de tanga’”.

Luego, entre risas, trató de explicar en qué consiste el amarre: “No sé muy bien, pero es como que ponen una bombacha adentro de un té y lo tratan de enamorar”. Lejos de incomodarse, Elina respondió: “¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?”. Y, con humor, agregó: “A veces yo digo ‘estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk’”. “Si funciona, todo el mundo te pide la receta”, remató Sol.

“El algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar”, dijo Costantini para ponerle un cierre al tema y dar a entender que podría ganar dinero con todo el runrun que rodea su relación con el coleccionista de arte que le lleva 44 años.